Estamos na véspera da celebração de uma nova Semana Santa, a festividade religiosa mais importante para o cristianismo em geral. A morte de Jesus Cristo é, sem dúvida, o evento que marca a história dos diferentes ramos desta religião.

É por isso que decidimos adicionar um toque de tecnologia e testar a inteligência artificial, para ver se ela aborda os temas religiosos de maneira ótima, politicamente correta e precisa. Perguntamos à versão gratuita do ChatGPT, um chatbot com aprendizado de máquina da OpenAI, "por que mataram Jesus de Nazaré?"

Sua resposta, com um pouco de polêmica, solta algumas verdades sobre a morte de Jesus Cristo, que ocorreu nos registros bíblicos no ano 33 d.C. (depois de Cristo), ou seja, há 1991 anos.

Vamos então ver o texto fornecido pelo ChatGPT sobre os motivos por trás da morte de Jesus Cristo.

Imagem gerada por IA Jesus e as águas

ChatGPT: por que mataram a Jesus Cristo

"A morte de Jesus Cristo é um tema central na teologia cristã e possui múltiplas interpretações dentro do contexto religioso e histórico. De acordo com a narrativa bíblica, ele foi crucificado por ordem das autoridades romanas em Jerusalém durante o governo do procurador Pôncio Pilatos, e com a participação de líderes religiosos judeus. As razões por trás de sua crucificação variam de acordo com a perspectiva."

Motivos religiosos: Os líderes religiosos judeus da época, em particular os fariseus e os escribas, consideravam Jesus uma ameaça à sua autoridade e ensinamentos tradicionais. Seus ensinamentos desafiavam as interpretações estabelecidas da lei religiosa e suas ações, como a expulsão dos cambistas do templo, o colocaram em conflito com as autoridades religiosas.

Jesus cristo IA

Motivos políticos: O governo romano estava preocupado com a possibilidade de que o movimento liderado por Jesus pudesse gerar distúrbios ou desordens civis. O título que Jesus se deu de "Rei dos Judeus" poderia ter sido interpretado como um desafio ao poder de Roma e uma ameaça à ordem pública.

O governo romano estava preocupado com a possibilidade de que o movimento liderado por Jesus pudesse gerar distúrbios ou desordens civis. O título que Jesus se deu de "Rei dos Judeus" poderia ter sido interpretado como um desafio ao poder de Roma e uma ameaça à ordem pública. Traição: De acordo com os relatos bíblicos, Jesus foi traído por um de seus seguidores, Judas Iscariotes, que o entregou às autoridades romanas e judaicas em troca de uma quantia em dinheiro.

Judas Jesus

Vontade divina: De uma perspectiva teológica, a morte de Jesus Cristo é vista como parte do plano divino de redenção e salvação da humanidade. Segundo a fé cristã, Jesus morreu na cruz como sacrifício pelos pecados da humanidade, permitindo assim a reconciliação entre Deus e o homem.

Em resumo, a morte de Jesus Cristo foi o resultado de uma combinação de motivos religiosos, políticos e ações humanas, mas também é considerada um evento central no cumprimento do propósito divino para a salvação da humanidade, de acordo com a crença cristã.