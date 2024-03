O pai dele faleceu há 16 anos e ele o lembra com um ‘save’ de The Legend of Zelda

The Legend of Zelda Fortes emoções

Um usuário de redes sociais fez com que todos os seus seguidores derramassem algumas lágrimas com uma postagem bastante emotiva. O jogador compartilhou que lembra de seu pai, que faleceu há 16 anos, com um save do jogo The Legend of Zelda que pretende preservar para sempre.

Sentar-se na sala de estar de casa ou no quarto para desfrutar de uma partida de videogame é uma das atividades mais simples e satisfatórias que existem. E se for acompanhado por um grande amigo, irmão ou qualquer membro da família, é ainda melhor.

A quantidade e qualidade das memórias que são acumuladas nesses momentos são inestimáveis. Mas para esse jogador, não há comparação: jogar com seu pai leva tudo a outro nível, para aqueles que têm essa figura paterna presente em cada momento de seu crescimento.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NINTENDO

A história foi divulgada pelo jornalista de videogames Gene Park, do Washington Post. Em uma interação que ele fez através de sua conta no X, o comunicador perguntou a seus seguidores: "Qual é o seu arquivo salvo mais precioso?".

Ele mesmo responde com seus dois arquivos mais preciosos, como para encorajar a participação de todos: "Tenho 2 para quando eu enfrentar um incêndio em uma casa: meu save do Zelda botw com 450 sementes de korok coletadas e meu nível 544 Gene Park do Bloodborne", escreve Gene Park em sua conta.

De todas as respostas, a melhor sem dúvida é a do usuário Gavel Gamer, que de acordo com a análise 3D juegos Latam, disse que seu melhor arquivo é um 'save' de The Legend of Zelda que ele jogava com seu pai.

"Meu arquivo de salvamento mais precioso: os saves do Zelda do meu pai. Ele sempre jogava no primeiro 'slot', eu no segundo. Ele faleceu em 2008. Nunca os apagarei", começa o relato de Gavel em sua conta do Twitter (agora X).

“Eu a liguei uma vez para ver onde tinha parado (A Pirâmide, depois de derrotar Ganon). No entanto, não obtive novos objetos nem procurei a peça de coração que faltava. Não queria alterar o estado do jogo. Sinceramente, me senti um pouco estranho. Era como se eu não pertencesse àquele lugar”, acrescenta o usuário para descrever o momento emocionante.