Gon, Killua e companhia saltam aos seus pés: colaboração entre Hunter x Hunter e Reebok

Existem séries de anime que realmente deixaram uma marca indelével em nossos corações. Uma delas é Hunter x Hunter, criada por Yoshihiro Togashi, que decidiu dar um salto da tela para o mundo da moda em uma nova e icônica colaboração. A série popularmente conhecida como ‘Hunter X’ anunciou uma parceria com Reebok para lançar uma coleção completa de roupas e tênis baseados em seus personagens principais.

A colaboração entre esses dois grandes está disponível para compra desde 22 de março de 2024 e inclui cinco modelos de tênis cuidadosamente projetados para homenagear os caçadores.

Woi.... Colaboração da Reebok com Hunter X Hunter.... Muito legal 🥲🥲🥲🥲🥲 pic.twitter.com/pnby1hmJqw — 𝑫𝒂𝒏𝒕𝒆 (@skipberat) 18 de março de 2024

Assim são as Hunter x Hunter x Reebok

O anime que segue as aventuras de Gon Freecss e seus queridos amigos em sua jornada para se tornarem caçadores é um clássico para jovens e adultos. Embora tenham havido desafios e pausas na produção de Hunter x Hunter, sua trama tocou profundamente toda uma geração e continua atraindo seguidores em todo o mundo. E graças a esta nova colaboração, poderemos levar o melhor da obra de Togashi aos nossos pés.

A coleção de tênis Hunter x Hunter e Reebok se destaca por sua conexão com a série, com modelos centrados em seus personagens: Reebok Club C 85 (Killua), Reebok LX2200 (Gon), Reebok Beatnik (Netero), Reebok Instapump Fury (Hisoka) e Reebok Nano X3 Adventure (Associação de Caçadores).

A Coleção Hunter x Hunter - Junte-se às fileiras da elite. Explore novos estilos da Reebok inspirados nas jornadas de Gon, Killua, Hisoka e outros poderosos Caçadores. https://t.co/TwB1sbJFGx pic.twitter.com/MCqBKwFneR — Reebok (@Reebok) 22 de março de 2024

Quais modelos e personagens fazem parte de Hunter x Hunter x Reebok?

Em detalhes, a linha inclui o modelo Hunter x Hunter Nano X3 Adventure dedicado à Associação de Caçadores. Este é um design à venda por US$160 que se destaca por sua paleta de cores em preto e branco com toques de vermelho, além de detalhes distintivos em sua língua.

O modelo Beatnik é inspirado em Netero e está disponível por US$130. Este tênis é o mais inovador de todos, pois presta homenagem ao personagem conhecido por suas meias com sandálias. Assim, é um tênis sem calcanhar, com detalhes azuis e um bordado vermelho sobre um tecido de tons claros.

Por sua vez, a US$120, o modelo LX2200 se concentra na essência de Gon Freecss, com tons verdes e laranjas inspirados em sua vestimenta tradicional. Elementos como seu número de placa, 405, e detalhes na língua adicionam um toque personalizado à silhueta.

O modelo Club C 85, por US$110, é inspirado em Killua, com uma estética mais próxima da cultura skater e uma combinação de camurça roxa e malha, detalhes elétricos na palmilha e cadarços reflexivos. Por fim, a coleção se encerra com os Instapump Fury inspirados em Hisoka, um design que incorpora texturas em rosa e roxo por US$200.

No entanto, esta coleção já está disponível na loja digital da Reebok, com preços variando entre US$110 e US$200 e uma linha de roupas que acompanha os sneakers exclusivos de Hunter x Hunter.