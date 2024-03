Dragon Ball publica ‘Os Arquivos de Toriyama’: uma série de ilustrações do mangaka japonês

Os tesouros de Akira Toriyama começam a surgir após a sua morte. O site oficial de Dragon Ball tomou a iniciativa de publicar algo chamado “Os Arquivos de Toriyama”, uma série de ilustrações inéditas e estranhas dos personagens da maior obra do mangaka, que nunca foram vistas antes.

O portal do Dragon Ball informa que esses arquivos serão publicados por um tempo determinado para que possamos apreciá-los e, em seguida, serão excluídos para dar lugar a novo material.

"Desde mangá até design de personagens e entrevistas, mostramos uma imagem rara e difícil de encontrar a cada dois dias. Cada imagem só pode ser vista durante 24 horas após a sua publicação, por isso, certifique-se de nos visitar sempre que puder", relatou o portal oficial de Dragon Ball.

No dia 13 de março, vimos uma ilustração estranha do Mestre Kame com um casaco no estilo universitário dos Estados Unidos. Foi feita por Akira Toriyama e nunca tinha sido vista antes, além de sua publicação original na metade dos anos 80.

Dragon Ball Mestre Kame

Nesta segunda-feira, 25 de março, foi publicada uma nova cena que mostra Goku e novamente o Mestre Kame em uma situação completamente inédita para ambos.

“Esta divertida ilustración mostra Goku pulando em cima de um mecha vermelho sólido para enfrentar Kame em uma corrida. A versão final desta peça foi impressa em duas cores, fazendo com que o vermelho parecesse ainda mais vibrante. Além de Goku, o sempre original Kamesennin se destaca nesse adorável carro que parece um brinquedo”, descreveram no portal de Dragon Ball.

Dragon Ball Goku y el Maestro Roshi

A situação é a seguinte. Em 1984, Akira Toriyama já tinha certo reconhecimento no mundo do mangá por sua criação de Dr. Slump. No entanto, a revista Shonen Jump já estava pedindo a ele uma nova série.

Dragon Ball foi o mangá escolhido. Toda aquela história inicial do primeiro arco já estava na mente de Akira Toriyama, mas a série ainda não tinha sido lançada. Nos meses anteriores à primeira publicação, Akira Toriyama foi à China visitar seu amigo Nagata Tatsuyoshi, que tem um restaurante chamado Tenmentabo AIUEO. Depois de comer e conversar, o Sensei Toriyama deu-lhe um presente.

O presente era nada menos do que um desenho de Goku criança, que estava prestes a estrear no mangá. Esta versão é a primeira que vimos do pequeno guerreiro. Ele tem rabo, está com o bastão sagrado e seu sorriso característico. O desenho tem a assinatura de Akira Toriyama e a data em que foi feito, julho de 1984.

Vamos lembrar que Dragon Ball estreou na Shonen Jump quatro meses após esse desenho, em novembro de 1984.