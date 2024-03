O Apple Watch para Android era real: julgamento revela projeto secreto por anos

Quando falamos de smartwatches, é muito provável que a primeira marca que nos venha à mente seja o Apple Watch, pois é a família que mais evoluiu ao longo de todas as suas gerações, apresentando uma gama interessante de funções com um pequeno grande problema para aqueles que não são proprietários de um iPhone: o dispositivo não é compatível com Android. É um fato que quem desejar adquirir um desses smartwatches teria total liberdade para fazê-lo e usá-lo dentro de suas possibilidades. No entanto, a experiência completa de uso e aproveitamento do acessório é simplesmente limitada se não se tiver um telefone da mesma família.

Apple Watch Series 9 Noelia Murillo (Noelia Murillo)

Aqueles que desejaram um desses relógios sem ter um iPhone provavelmente se perguntaram pelo menos uma vez por que Tim Cook e sua equipe nunca lançaram um Apple Watch projetado especificamente para se integrar com o sistema operacional móvel do Android. Afinal, eles representam um segmento de potenciais consumidores elevado.

Mas agora, para surpresa de muitos, descobrimos que na realidade a empresa tecnológica manteve ativo por anos um projeto no qual buscavam justamente entrar nesse mercado concorrente de wearables. No entanto, nunca conseguiram concretizar um protótipo que pudesse ser lançado no mercado.

Tim Cook tentou por 3 anos

Um explosivo relatório dos amigos da 9to5mac revela que a gigante tecnológica de Cupertino esteve prestes a lançar um Apple Watch com suporte completo para Android, algo que por si só é surpreendente, mas o que mais chama a atenção é a forma e o contexto em que tudo foi revelado.

Já que acontece que a Apple está atualmente no centro de uma nova batalha legal, para variar, mas desta vez com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) como principal acusador. A autoridade entrou com uma ação em 22 de março de 2024, alegando que a Apple tem utilizado sua posição dominante no mercado para restringir a concorrência de outras empresas, incluindo a exclusividade do Apple Watch que só é compatível com o iPhone.

Foi a partir daí que, em resposta às acusações do DOJ, a Apple acabou por revelar no processo legal que na realidade explorou a possibilidade de levar o Apple Watch para a plataforma Android por três anos. Foram meses dedicados a esse projeto. No entanto, a empresa afirma que a ideia foi descartada após todo esse tempo devido a diferentes “limitações técnicas”.

Imposição de um monopólio tecnológico?

Apple Watch Apple

Na sua acusação legal, conforme relatado pelos amigos do iMore, o DOJ argumenta que a Apple, ao manter o Apple Watch como um dispositivo exclusivo para o iPhone, ao longo de todos esses anos, tem forçado os usuários a permanecer dentro do seu ecossistema, limitando assim suas opções e criando um chamado “efeito de rede” que beneficia a empresa, mantendo seus clientes dentro da marca por meio dessa coerção, impactando a concorrência:

"A Apple utiliza relógios inteligentes, um acessório caro, para evitar que os clientes do iPhone escolham outros telefones. Eles copiaram a ideia de um smartwatch de desenvolvedores externos e agora estão impedindo esses mesmos desenvolvedores de inovar ao limitar o Apple Watch ao iPhone para evitar um 'impacto negativo nas vendas do iPhone'."

É assim que a estratégia da Apple, de acordo com o DOJ, tem um impacto direto nos consumidores, que são obrigados a fazer um investimento considerável em um Apple Watch que só funciona com o iPhone, levando-os a permanecer dentro do ecossistema e tornando difícil mudar para o Android.

Uma vez que, se um usuário decide mudar para um smartphone de outra plataforma concorrente, ele se depara com o dilema de abandonar seu caro relógio inteligente ou desembolsar uma quantia significativa para adquirir um novo dispositivo que seja compatível com o Android.

Um futuro incerto para o Apple Watch no Android

Apesar das supostas dificuldades técnicas mencionadas pela Apple, este incidente legal com o DOJ poderia ser o prelúdio para que, em um futuro, possivelmente distante, vejamos o lançamento de um smartwatch da empresa que seja totalmente compatível com o Android.

Após tudo, temos o antecedente recente em que, um pouco contra a sua vontade, a empresa foi obrigada a migrar para o uso de seus carregadores para começar a usar cabos do tipo USB-C, com resultados mistos para os consumidores.

No entanto, parece que vai demorar bastante tempo antes de vermos a empresa fundada por Steve Jobs dar o salto definitivo para a plataforma concorrente.