Starshield: o projeto secreto de Elon Musk e SpaceX para criar uma rede de satélites espiões

Starshield é um nome que não fez muito barulho na internet e muito menos está atualmente relacionado com Elon Musk e sua empresa espacial privada SpaceX. Mas essa desconexão entre essas três variáveis estaria prestes a mudar para sempre.

Por anos, a empresa, que se tornou uma referência na indústria espacial, tem colaborado com o governo dos Estados Unidos em diversos projetos, principalmente com a NASA e em questões relacionadas à Estação Espacial Internacional.

Mas não devemos perder de vista que Elon Musk também impulsionou outros ramos de negócio para a SpaceX, como o assunto de seu serviço de internet via satélite Starlink. Um projeto que teve uma evolução irregular, mas que possui ampla presença global.

Programa de internet con red de satélites Starlink SPACEX (Noelia Murillo)

Agora, numa reviravolta inesperada dos acontecimentos, essa experiência adquirida nesse campo poderia ajudar as entidades de segurança nacional, inteligência e espionagem.

Hoje finalmente conhecemos os primeiros detalhes sobre Starshield, o projeto secreto, agora não tão secreto, de Elon Musk, SpaceX e o governo dos Estados Unidos para montar uma rede de satélites espiões.

Tudo o que sabemos sobre o projeto Starshield de satélites espiões: Elon Musk e SpaceX se unem aos Estados Unidos

De acordo com um relatório exclusivo da agência de notícias Reuters, SpaceX, a empresa aeroespacial de Elon Musk, embarcou em uma nova "aventura espacial" e de espionagem, desta vez em colaboração com o governo dos Estados Unidos.

Trata-se de um projeto classificado avaliado em US$1.8 bilhões, que tem como objetivo construir uma rede de satélites espiões para melhorar as capacidades de vigilância global do país.

A Starshield, a unidade de negócios da SpaceX responsável pelo projeto, teoricamente será responsável por criar um sistema de satélites composto por centenas de satélites que operarão em órbitas baixas.

Esta iniciativa representa um investimento significativo por parte do Pentágono e poderia revolucionar a forma como são identificados potenciais alvos em todo o mundo.

A NRO, a agência que supervisiona os satélites espiões dos Estados Unidos, foi encarregada de contratar a SpaceX para este projeto e essa colaboração representa um importante apoio por parte da comunidade de inteligência à empresa de Musk.

SpaceX - Elon Musk Composição Kiko Perozo

No entanto, não podemos ignorar o fato de que houve tensões claras no passado recente entre o empresário e a administração do atual presidente Joe Biden. No entanto, o projeto Starshield ainda busca implantar um sistema de espionagem de última geração.

Os satélites estariam equipados com sensores de imagens de alta precisão e vários satélites de retransmissão que comunicariam seus dados em tempo real através de lasers.

Esta tecnologia permitirá ao governo dos Estados Unidos obter imagens quase constantes da Terra, ampliando significativamente suas capacidades de detecção remota.

A iniciativa Starshield está inserida na estratégia mais ampla dos Estados Unidos para dominar o espaço militar.

O objetivo é contrariar as potenciais ameaças de rivais como a China e a Rússia através do desdobramento de uma rede satelital robusta e resistente.

Mas os resultados finais, pelo menos em termos de sua eficácia real, provavelmente nunca os conheceremos, por uma questão óbvia de segurança nacional.