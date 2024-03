O Apple Car vazou seu design original: seria uma minivan

Numa reviravolta relativamente inesperada, recentemente surgiu o relatório explosivo de que dentro da Apple eles decidiram matar o Project Titan, focado no desenvolvimento do primeiro carro elétrico e autônomo da empresa para competir contra Elon Musk e Tesla Motors, redirecionando todos os esforços para seus projetos na área de Inteligência Artificial.

Embora isso possa ter significado um suspiro de calma para o magnata que também é dono da SpaceX, a realidade é que este projeto havia sido objeto de fascinação e toneladas de rumores por uma década, e a notícia de sua morte pode ter doído para muitos.

Na verdade, relatórios sobre um veículo elétrico desenvolvido pela empresa da maçã inundaram as manchetes do nosso site FayerWayer por anos, sempre em um ritmo irregular, mas alimentando constantemente a imaginação dos fãs de tecnologia e do legado de Steve Jobs.

Apple Car

O Apple Car, de uma forma ou de outra, era considerado um dos projetos inacabados de Jobs e, portanto, representava algo como a última marca de seu legado. No entanto, a notícia do completo encerramento do Projeto Titã atingiu como um raio.

Mas pelo menos agora nos resta um consolo mínimo: saber como se supõe que este veículo deveria parecer.

O Apple Car ia ser uma minivan

Segundo revelado por Mark Gurman, o especialista da Apple para o reconhecido meio de Bloomberg, o design final original para o Apple Car estava muito distante do que muitos imaginavam. Em vez de estar construindo um carro com um design semelhante ao de um Tesla ou um carro esportivo elegante, a empresa na verdade estava visando desenvolver uma minivan futurista.

O conceito inicial, apelidado de Bread Loaf (pão de forma), teria sido projetado por ninguém menos que Jony Ive, o icônico designer da Apple. Inspirado na clássica Kombi da Volkswagen dos anos 50, este design evocava uma estética vintage com um toque moderno.

Versões posteriores do Apple Car foram baseadas na mesma ideia de uma minivan, tomando como referência o protótipo Volkswagen ID Buzz de 2017. Este carro conceito EV também foi inspirado na Kombi da VW, mas com um design mais moderno. Curiosamente, a Apple já havia desenvolvido sua própria versão antes de a Volkswagen anunciar seu protótipo:

Volkswagen ID Buzz 2017 Apple Car.

Mais tarde, o último design do Apple Car, que teria sido concebido por volta de 2020, assemelhava-se ao Canoo Lifestyle Vehicle da empresa californiana de veículos elétricos.

Nesta última evolução, tratava-se de uma "van futurista com bordas arredondadas", com uma parte dianteira e traseira idênticas que lhe conferiam uma aparência sempre em movimento. As portas deslizantes tradicionais eram substituídas por portas de gaivota chamativas, como o DeLorean de De Volta para o Futuro.

No interior, a Apple apostava por um minimalismo que maximizava o espaço e o conforto dos passageiros. Com telas ou tablets iPad para o sistema de entretenimento, assentos reclináveis tipo jato particular, assentos dianteiros giratórios e ar-condicionado como supostas melhorias.

Infelizmente, nunca o veremos materializado. Pelo menos não enquanto essa febre por sistemas de Inteligência Artificial continuar.