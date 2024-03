Astrônomo grava vídeo impressionante de uma estrela com a câmera de um celular

O conhecimento é muito mais valioso do que qualquer ferramenta de pesquisa nas diferentes áreas da ciência. O astrônomo chileno, Sebastián Campos, diretor do Observatório Galileo, em Pisco Elqui, Chile, demonstra isso com um vídeo surpreendente que gravou de uma estrela massiva a 7.500 anos-luz da Terra, usando um celular.

A estrela chama-se Eta Carinae e é classificada como um dos eventos mais impressionantes que aparecem em nosso firmamento. Conversamos com Sebastián, diretor do observatório e autor deste maravilhoso vídeo, para nos contar como se faz para gravar uma estrela com a câmera de um celular.

“Este é um vídeo feito apenas com o modo de vídeo de um telefone Huawei P40 Pro, conectado ao telescópio que temos no Observatório Galileo, em Pisco Elqui”, disse Sebastián Campos ao FayerWayer.

Na palestra, o diretor do importante observatório explica que a estrela que ele registrou em seu vídeo, Eta Carinae, está a 7.500 anos-luz de distância da Terra e é uma das mais massivas na Via Láctea.

"No vídeo, podemos ver o brilho central da estrela e um oval a rodeando, a nebulosa do Homúnculo, os restos que sobraram de uma explosão nuclear que ocorreu cerca de 200 anos atrás", explicou o astrônomo chileno.

"É extremamente difícil contemplar e até mesmo fotografar essa nebulosa, o que gerou muita emoção no registro que pude realizar. Essa estrela e nebulosa são visíveis apenas a partir do hemisfério sul e só podem ser vistas com telescópios", concluiu o diretor do Observatório Galileo, em Pisco Elqui.

Eta Carinae é uma estrela hipergigante, com um raio que varia entre 80 e 180 vezes o do Sol. Se estivesse no centro do nosso sistema solar, sua borda se estenderia além da órbita de Júpiter. A massa total do sistema é de 120 a 150 vezes a do Sol, com a estrela primária concentrando entre 90 e 100 massas solares.