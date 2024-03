Sam Altman procura independência: OpenAI e seus planos arriscados para superar a Nvidia

Atualmente, as empresas relacionadas à inteligência artificial estão em destaque devido à recente expectativa gerada por seus desenvolvimentos tecnológicos. Nesse sentido, a OpenAI se destaca como uma empresa líder no setor, com o ChatGPT em seu portfólio e alguns outros projetos que buscam revolucionar ainda mais a indústria atual. No entanto, a empresa liderada por Sam Altman quer ir além e já estaria explorando a possibilidade de fabricar seu próprio hardware de IA para reduzir sua dependência da Nvidia, que atualmente lidera esse segmento.

De acordo com informações do Financial Times, a OpenAI está buscando soluções personalizadas de processamento, visando a construção de unidades de processamento de rede neural (NPU), especificamente projetadas para otimizar as tarefas de sua IA.

IA Inteligência Artificial (Reprodução / Freepik)

A OpenAI pode expandir seu ramo e deixar a Nvidia para trás

De acordo com os analistas, esse movimento poderia mudar para sempre a indústria de tecnologia, já que muitas empresas de IA dependem totalmente do hardware fornecido pela Nvidia.

Mas a OpenAI poderia ser a primeira a se emancipar. De acordo com a fonte citada, a empresa já estaria em conversas preliminares com MGX, uma empresa de investimento em Abu Dhabi, para financiar este projeto.

E claro, a transição para o desenvolvimento de hardware próprio pela OpenAI implicaria um investimento considerável, então Altman estaria planejando estabelecer novas instalações de fabricação de semicondutores junto com a infraestrutura de suporte necessária. Uma operação que facilmente poderia chegar a 7 bilhões de dólares.

Por outro lado, atualmente a Nvidia ocupa o terceiro lugar entre as empresas mais valorizadas nos Estados Unidos, superando até gigantes como Amazon ou Alphabet, portanto, o desafio para a OpenAI - tanto tecnológico quanto financeiro - é considerável.

Claro que os lucros seriam ainda maiores. Se a OpenAI conseguir ter sucesso com a sua emancipação da Nvidia, poderia tornar-se num novo fornecedor de hardware de IA para muitas empresas e não apenas para uso interno.

Embora ainda não esteja confirmado, resta saber se a OpenAI conseguirá expandir sua atuação e entrar na competição liderada atualmente pela Nvidia.