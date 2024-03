Neon Genesis Evangelion: modelo mexicana cativa seus fãs com um cosplay de Asuka Langley

A modelo Elia Fery causou sensação no Instagram com seu cosplay de Asuka Langley, um dos personagens mais populares da série de anime Neon Genesis Evangelion. A mexicana se destaca em suas redes sociais por suas constantes interpretações de personagens de anime, quadrinhos, cinema e videogames, e se aventura nessa interpretação que nos faz imaginar uma versão live action da série.

Numa publicação feita em sua conta, que acumula cerca de 87 mil seguidores, Elia Fery exibe o traje característico da Asuka, com seus detalhes em vermelho e preto e o número 50 estampado no peito. O cosplay é complementado com o cabelo vermelho da modelo e seu olhar intenso, capturando perfeitamente a personalidade deste personagem.

A brutal Asuka Langley, piloto de Evangelion

Em Neon Genesis Evangelion, Asuka Langley é uma jovem piloto de Evangelion, uma série de robôs gigantes criados para lutar contra os Anjos, seres extraterrestres que ameaçam destruir a Terra. Asuka é uma garota forte, independente e segura de si mesma, mas também tem um lado vulnerável que a torna próxima de muitos fãs.

O cosplay de Elia Fery tem sido recebido com grande entusiasmo pela comunidade de fãs de Evangelion. Nos comentários da postagem, muitos usuários elogiaram a precisão do cosplay e a beleza da modelo. Alguns até a compararam com a versão real da Asuka.

O cosplay é uma forma de arte que permite aos fãs expressar sua paixão por seus personagens favoritos. Ao recriar os trajes e personalidades desses personagens, os cosplayers se tornam uma parte viva do universo que tanto amam.

Esta interpretação de Elia Fery é outro exemplo do talento desta bela modelo, que além de se destacar com suas brilhantes interpretações, também canta e atua.