O YouTube anuncia melhorias em seu aplicativo para TV: visará uma experiência mais interativa

Em 23 de abril de 2005, foi publicado o primeiro vídeo no Youtube. Foi uma verdadeira revolução para as pessoas, por isso não demorou a se tornar viral e se tornar uma das plataformas mais famosas da época. Mais tarde, o site cresceu junto com a tecnologia, e anos depois lançou seu aplicativo móvel e para a TV.

Portanto, entendendo que as mudanças servem para manter a plataforma atualizada que tem mais de 2 bilhões de usuários ativos por mês há quatro anos, recentemente foram anunciados ajustes para seu maior formato.

Interface de YouTube TV YOUTUBE HELP (YOUTUBE HELP/Europa Press)

O Youtube TV foi atualizado

Cada vez mais lares possuem uma Smart TV ou dispositivos de streaming como Roku ou Chrome Cast. Estes aparelhos permitem que uma televisão LED tenha acesso à internet e, com isso, a aplicativos, como o famoso Youtube, disponível em todas as lojas de aplicativos.

Nesse contexto e reconhecendo o aumento do tempo de visualização em televisores, o YouTube realizou uma pesquisa na qual pôde identificar que os espectadores desejam alternar entre visualização e interação, como ler comentários ou acessar descrições, sem perder de vista o conteúdo principal.

E os desenvolvedores descobriram como ouvir a voz do público. A nova estratégia se concentrará em adaptar a experiência do usuário para permitir a participação ativa, mas sem comprometer a imersão do conteúdo.

“O que os usuários verão em suas televisões é uma solução de design que mantém o vídeo à frente e no centro, mas adiciona camadas na capacidade de acessar as funções que tornam o YouTube único, tudo sem interromper a experiência de visualização”, afirmam do Youtube.

Assim, para atender a essa necessidade, o YouTube introduzirá nas próximas semanas um redesign que ajusta o tamanho do player de vídeo e simplifica as interações, além de melhorar a acessibilidade às funções já existentes e também introduzir novas possibilidades como compras diretas ou acompanhamento de pontuações esportivas ao vivo.

Atualmente, a plataforma registra mais de 1 bilhão de horas de visualização diária na TV, por isso este é apenas o começo de uma série de inovações destinadas a expandir as experiências interativas disponíveis nas televisões.