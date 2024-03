Apagão de Internet em 13 países da Europa e África

A Internet como rede de conexão por cabos deve evoluir. Existem várias empresas trabalhando em modalidades satelitais, para evitar falhas em massa como a que afetou 13 países da Europa e África na última semana.

Um total de 12 países da África e um do continente europeu tiveram falhas em massa em 14 de março, de acordo com dados da empresa Cloudflare Radar, responsável por registrar atividades da Internet em todo o mundo.

O relatório mencionado pela Computer Hoy detalha que as falhas ocorreram em Portugal, Benin, Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Gana, Guiné, Libéria, Namíbia, Níger, Nigéria, África do Sul, Gâmbia e Togo. Em alguns países, a internet ficou fora do ar por apenas meia hora, mas em outros houve interrupção do serviço por até cinco horas, um verdadeiro apagão informativo.

Alguns dos provedores de Internet mais conhecidos informam que as falhas foram registradas em uma região entre Senegal e Costa do Marfim; isso, ao mesmo tempo, teria causado as falhas em Portugal. Identificaram falhas nos cabos da costa oeste da África.

Cable Submarino

Em alguns casos, as falhas são encontradas devido a eventos naturais (mar agitado). No entanto, há preocupação de que em outras regiões onde não conseguiram detectar o que aconteceu, um ataque terrorista tenha sido registrado.

Estima-se que cerca de 90% da internet mundial depende de cabos submarinos. Apesar de serem extremamente duráveis, esses elementos de conexão podem ser afetados por diversas causas, como o ancoramento de navios, terremotos, atividade sísmica, deslizamentos submarinos e até mesmo ataques de tubarões.

Quando ocorre uma falha, as empresas proprietárias dos cabos submarinos realizam um rastreamento e localizam o problema utilizando técnicas de detecção remota e navios especializados.

No entanto, identificar um ataque seria extremamente complicado, pois quanto mais profundo for o dano, mais difícil seria de resolver. Por isso, é urgente que a Internet via satélite comece a ser uma verdadeira alternativa para as conexões globais.