Todo o planeta está de luto: faleceu aos 100 anos o inventor do karaoke

O mundo do entretenimento está de luto após a recente notícia do falecimento de Shigeichi Negishi, o gênio por trás do karaokê. Apesar de sua criação ter se tornado uma sensação mundial, o homem japonês não acumulou riquezas por sua invenção. A contribuição transcendental de Negishi para o mundo do entretenimento perdurará, apesar de sua modesta fortuna.

A origem do Karaoke: uma solução para o ridículo

Nascido em 1923 em Tóquio, Japão, Negishi foi um homem cuja visão mudou para sempre o cenário do entretenimento. Depois que um amigo zombou de sua habilidade de cantar no trabalho, Negishi, com experiência em dirigir uma empresa eletrônica, concebeu uma solução: o karaokê, uma forma de cantar com música de acompanhamento.

Em 1967, ele apresentou sua primeira máquina de karaokê, a Sparko Box, desencadeando uma revolução na indústria do entretenimento. Embora outros fabricantes tenham lançado suas próprias versões, a contribuição de Negishi foi reconhecida pela Associação de Industriais de Karaokê do Japão como precursora de uma tendência mundial.

O legado sem lucros: a decisão de não patentear

Apesar do sucesso global do karaokê, Negishi não se tornou um milionário, principalmente porque nunca patenteou sua invenção. Além disso, ele decidiu abandonar a produção da Sparko Box devido a conflitos com músicos e a rotina de vendas porta a porta.

Embora sua ideia tenha causado loucura em todo o mundo, Negishi encontrou satisfação em ver como sua criação se tornou uma forma de entretenimento apreciada por milhões de pessoas em todo o mundo. Sua filha, Atsumi Takano, compartilhou que para ele, a recompensa de passar 100 anos cercado por sua família foi suficiente.

A origem da palavra Karaokê

A palavra "karaoke" é um neologismo derivado da situação em que a ideia se originou. Em 1956, a companhia teatral Takarazuka Kagekidan evitou uma greve de músicos utilizando fitas de música e equipamentos eletrônicos fornecidos pela empresa Matsushima. Isso deixou vazio o fosso da orquestra, conhecido como "kara no okebokkusu" em japonês, originando o termo. Desde então, o karaoke cresceu para se tornar uma indústria bilionária.

A indústria do Karaokê

De acordo com o Livro Branco do Karaokê 2020, a indústria do karaokê experimentou um boom antes da pandemia de COVID-19. Bares, salas de karaokê e outros estabelecimentos geraram uma cifra combinada de aproximadamente 576,5 bilhões de ienes.

Além disso, as receitas provenientes da venda e distribuição de conteúdo de karaokê e das várias plataformas digitais levaram o total da indústria a números astronômicos, potencialmente atingindo um trilhão de ienes.

O legado de Shigeichi Negishi perdurará na história do entretenimento, lembrando-nos que às vezes, a verdadeira recompensa está em ver como nossas ideias se tornam parte do tecido cultural global, para além dos ganhos materiais.