Alexa da Amazon possui um modo secreto ASMR que ajuda a relaxar e a dormir melhor

Caro leitor: Você está se sentindo cansado do estresse diário? Temos uma ótima notícia que pode trazer um grande alívio para você. A tecnologia atual nos oferece inúmeras possibilidades, e entre elas está a de encontrar a paz e a tranquilidade que precisamos. Tudo ao alcance de um simples comando de voz para a Alexa, a assistente virtual da Amazon. Talvez você não saiba, mas esta plataforma, entre suas muitas virtudes, inclui suporte para funções de ASMR.

Neste momento, a Alexa tornou-se uma das ferramentas mais populares para casas inteligentes, e com sua integração nos alto-falantes Echo Dot, tornou-se um elemento quase indispensável em cada cômodo da casa conectada ao mundo.

Amazon Echo Dot Alexa

No entanto, curiosamente, parece que muitos desconhecem que Alexa e os Echo Dot (qualquer alto-falante inteligente da Amazon na verdade) possuem um modo secreto ASMR, que nos proporciona uma experiência sensorial única, buscando alcançar a máxima calma possível.

Mas primeiro é essencial abordar os pontos mais básicos, para poder dimensionar as possibilidades reais desta função.

Para aqueles que não sabem: o que é Alexa, o que é o Echo Dot e o conceito de ASMR

Não vamos nos deter muito nestes pontos, mas vamos explicar o básico necessário para começar a desfrutar deste modo secreto que pode representar a pequena grande diferença para recuperar a paz e a calma em nosso lar.

Alexa, em primeiro lugar, é um assistente virtual de voz desenvolvido pela Amazon, que se integra a uma ampla gama de dispositivos, desde alto-falantes inteligentes até smartphones e televisores.

Sua principal função é obedecer comandos de voz para realizar diversas tarefas, como reproduzir música, configurar alarmes, controlar dispositivos inteligentes domésticos e até mesmo responder perguntas.

Amazon Alexa

Por outro lado, o Echo Dot é um alto-falante inteligente compacto e de baixo custo que integra a tecnologia da Alexa. É um dos dispositivos mais populares da empresa graças ao seu tamanho reduzido, preço acessível e à grande variedade de funções que oferece.

Enquanto o ASMR, ou Autonomous Sensory Meridian Response, é uma experiência sensorial única, caracterizada por uma sensação de paz agradável que ocorre em resposta a certos estímulos visuais, auditivos ou táteis.

Portanto, o modo ASMR da Alexa foi projetado para reproduzir sons suaves e sussurrantes que podem desencadear essa resposta em pessoas sensíveis a ele.

Como ativar o modo ASMR com a Alexa em um Echo Dot da Amazon

Para ativar o modo ASMR, uma vez que seu Echo Dot da Amazon estiver ativado e configurado, basta dizer o comando de voz "Alexa, modo sussurro".

Ao fazer isso, a voz da Alexa será reduzida para um tom suave e relaxante, ao mesmo tempo que começará a reproduzir sons ambiente ou histórias especialmente criadas para a experiência ASMR.

Com isso, ela se torna a companhia perfeita para tentar passar um momento de paz em casa ou para nos embalar antes de dormir.

Imagem: WIRED | Echo dot

O modo ASMR pode proporcionar uma série de benefícios, como redução do estresse e da ansiedade, melhora do sono, alívio da dor e melhora do humor.

Trata-se de uma função que deve ser testada se você tiver um alto-falante inteligente desta linha, em última análise.