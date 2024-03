Uma entrevista sincera ou polêmica? Elon Musk aborda sua relação com as drogas

O CEO da Tesla, Elon Musk, está no centro da controvérsia após uma entrevista com o jornalista Don Lemon, na qual abordou seu uso de drogas, incluindo a ketamina. Em um trecho antecipado do próximo episódio inaugural do programa de Lemon na X, Musk foi confrontado sobre seu histórico de consumo de substâncias, desencadeando um debate sobre como esse hábito poderia influenciar seu trabalho na Tesla e SpaceX.

A sincera confissão de Musk

No fragmento da entrevista transmitida pela CNN e compartilhada pelo TMZ, Musk admitiu ter tomado ketamina, justificando sua menção da droga na plataforma X como uma tentativa de oferecer uma possível solução para outros com problemas de depressão.

No entanto, ele observou que não é médico e recomendou que aqueles que sofrem de depressão considerem falar com seus médicos sobre a cetamina em vez dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), comumente prescritos para tratar a depressão e ansiedade.

Debate sobre o impacto no seu trabalho

O histórico consumo de drogas de Musk tem sido objeto de escrutínio nos últimos meses, especialmente devido à sua destacada posição na Tesla e SpaceX. Relatórios anteriores sugeriram que Musk havia usado uma variedade de drogas, desde cocaína até LSD, levantando preocupações entre os líderes de ambas as empresas.

Apesar das afirmações de Musk sobre seu consumo de cetamina sob supervisão médica, relatórios sugerem que ele também a tomou recreativamente, levantando questões sobre sua adequação para liderar empresas de alto perfil.

Desafios com a entrevista e o cancelamento do programa Lemon

A entrevista com Lemon não foi isenta de polêmica. Musk cancelou abruptamente o próximo programa de Lemon na X, o que desencadeou especulações sobre a razão por trás da decisão. Lemon declarou que as perguntas na entrevista foram respeitosas e abrangentes, mas Musk insinuou que o programa estava tentando emular a CNN nas redes sociais e carecia de autenticidade.

A Reação de Musk nas Redes Sociais

Musk respondeu ao cancelamento do programa de Lemon no X com comentários críticos no Twitter, chamando Lemon de “tonto pomposo” e criticando seu estilo de entrevista. Embora Musk se autodenomine “absolutista da liberdade de expressão”, sua resposta sugere uma sensibilidade em relação a certos temas, especialmente aqueles relacionados aos seus hábitos pessoais.

O futuro do programa de Lemon

Apesar do cancelamento, Lemon planeja seguir em frente com seu programa na X. Musk afirmou que Lemon ainda pode disponibilizar seu programa na plataforma e receber receita com publicidade. No entanto, o confronto entre Musk e Lemon destaca a delicada relação entre a liberdade de expressão e a responsabilidade pessoal, especialmente para figuras públicas como Musk, cujas ações e declarações têm um impacto significativo na percepção pública.