Nike e Drake se reúnem novamente para o lançamento das NOCTA Hot Step 2

Nike x Drake: NOCTA Hot Step 2

A parceria entre Drake e a Nike tem sido bastante frutífera, e ao longo do tempo conseguiram produzir diversas coleções e modelos de tênis, incluindo o anterior Hot Step Air Terra de 2022.

Agora as Hot Step 2, inspiradas em silhuetas de tênis de grama e basquete dos anos noventa, prometem ser um novo sucesso para o cantor.

As variantes 'Total Orange' e 'White' destes tênis estão prontas para conquistar o mercado, com um design que também nos lembra os Air Max 95.

No entanto, a novidade destas NOCTA Hot Step 2 reside no seu design volumoso, influenciado pela série Air Max. Também na atualização da sua tecnologia de amortecimento Air, que promete uma revolução no conforto dos seus pés.

Os detalhes cromados e os mini Swooshes adicionam um toque distintivo a ambos os modelos, enquanto o logotipo da NOCTA adorna com caráter a língua. E quanto à sola? Bem, a sola exclusiva também se destaca pelo seu design, desta vez com motivos cruzados.

Desta forma, embora ainda não tenha sido anunciada uma data exata de lançamento, espera-se que as NOCTA Hot Step 2 estejam disponíveis no segundo semestre de 2024 através da Nike e de lojas selecionadas, com um preço de venda sugerido que deve chegar a US$ 200.

