Este é o videogame de Dragon Ball Z que ninguém se lembra

A história da indústria de videogames está repleta de sucessos memoráveis que moldaram o cenário atual, mas também existem casos de fracassos notáveis que merecem ser lembrados. Um desses fracassos é o Playdia, um console fabricado pela Bandai Namco que, apesar de seus ambiciosos planos, acabou sendo considerado uma das piores ideias da empresa.

Um console com jogos exclusivos de licenças como Sailor Moon e Dragon Ball

A Playdia foi lançada em 1994 com a intenção de revolucionar o mercado de videogames, mas sua estratégia mudou drasticamente várias vezes durante sua curta existência. Inicialmente, o console estava voltado para o campo educacional, mas logo se voltou para o público adolescente ao aproveitar os direitos de distribuição da Bandai Namco sobre várias IPs de anime.

Embora a empresa tivesse franquias populares como Dragon Ball e Sailor Moon, suas tentativas de atrair mais usuários por meio de idols foram infrutíferas. Apesar dos esforços para se adaptar ao mercado, o Playdia nunca conseguiu se destacar e foi relegado ao mercado exclusivo do Japão.

Dragon Ball Z: Plan para erradicar os saiyajins foi o título lançado em duas partes pela Bandai no Japão, o Capítulo da Terra estreou com o lançamento do sistema Playdia em 23 de setembro de 1994, seguido pelo Capítulo do Espaço em 16 de dezembro de 1994. Este material foi posteriormente refeito como OVA com o nome de Dragon Ball: Plano para Erradicar os Super Saiyajins, que veio no Dragon Ball: Raging Blast 2.

No entanto, para os colecionadores, a consola tem um valor nostálgico e tornou-se um objeto de coleção apreciado. A Playdia era promovida como um sistema de jogo interativo de acesso rápido ao CD-ROM e oferecia experiências interativas com franquias de anime populares.

No entanto, mesmo com o apelo de novas aventuras de Dragon Ball e Sailor Moon, o console não conseguiu competir com gigantes como Nintendo, SEGA e PlayStation, que já estavam estabelecidos no mercado de consoles domésticos.

Em conclusão, o Playdia é um lembrete de que até as maiores empresas podem enfrentar fracassos na indústria de videogames. Embora o console não tenha tido sucesso comercial, seu legado como uma tentativa inovadora de introduzir interatividade em jogos baseados em anime ainda é lembrado pelos fãs de tecnologia retrô.