Comparamos o sistema da OpenAI com o Gemini do Google

Sam Altman surpreendeu o mundo inteiro com suas recentes declarações sobre o ChatGPT, uma das criações que o levou ao estrelato por seus avanços surpreendentes em inteligência artificial.

O CEO de uma das empresas de tecnologia mais conhecidas do mundo diz que o ChatGPT é um lixo. "Eu realmente acho que é algo incrível, mas considerando até onde precisamos chegar e onde eu acho que chegaremos, as ferramentas que temos agora são horríveis", disse em uma entrevista no canal do YouTube de Lex Fridman, de acordo com El Confidencial.

Claramente, o que ele está se referindo é o que ele imagina como inteligência artificial. E ao perceber que ainda está longe de alcançar o objetivo, é que faz esse tipo de declarações. Não há dúvidas de que esta mente brilhante está trabalhando para melhorar seus mecanismos.

Vamos aproveitar então essas declarações do CEO da OpenAI para comparar o Gemini, chatbot do Google, com a versão gratuita do ChatGPT, talvez a mais obsoleta das disponíveis online.

É justo que façamos este "versus" já que comparamos as opções de ambas as empresas sem pagar.

ChatGPT vs. Gemini: qual inteligência artificial é melhor?

Primeiramente, vamos esclarecer que ambos são modelos de linguagem grande (LLM, na sigla em inglês). No entanto, no caso do Gemini, estamos falando de um modelo factual, enquanto o da OpenAI é mais generativo.

O que isto significa? Que embora ambos sejam capazes de gerar textos sobre qualquer assunto, a versão gratuita do Gemini tem acesso a informações de última hora, pois se baseia em códigos e fontes do Google, o mecanismo de busca onde a maioria das informações do mundo está hospedada.

AP OpenAI e Microsoft

No caso do ChatGPT, sempre falando da versão gratuita, o sistema é limitado e só fornece informações até 2022.

Gemini possui um banco de dados mais sólido em termos de informações precisas e pode orientá-lo com as necessidades em tempo real. O ChatGPT irá levá-lo a consultar fontes na Internet, que geralmente estão no Google.