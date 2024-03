Aquecimento global: fenômeno atmosférico pouco estudado preocupa os especialistas e encanta os entusiastas

O aquecimento global é uma preocupação global. Suas consequências podem ser fatais para a humanidade, e os primeiros sintomas já estão sendo sentidos em todo o mundo. Tanto que até um fenômeno astronômico oculto começa a surgir e preocupar os cientistas: um novo tipo de auroras boreais, diretamente relacionado à atividade tectônica terrestre.

E é que nos últimos anos, os fãs de astronomia começaram a publicar imagens e experiências sobre essas luzes no céu, mas foi a NASA através de seus satélites que confirmou a natureza dessas auroras.

Esta imagem tem de tudo! Uma estrela cadente, STEVE (um fenômeno óptico atmosférico que aparece como uma fita de luz roxa e verde no céu), aurora boreal e o cometa NEOWISE sobre Manitoba, Canadá.



Foi tirada em 14 de julho de 2020. (via Donna Lach)) pic.twitter.com/j1aM7pcuJN — Mar Gómez (@MarGomezH) 21 de julho de 2020

Novas auroras boreais: o que isso significa

Não estamos falando das típicas auroras boreais que todos conhecemos e que podem ser vistas em certas épocas do ano no norte do mundo.

Referimo-nos a um novo tipo de auroras boreais que proporcionam um espetáculo impressionante de luzes que mudam rapidamente de cor, variando de tons que vão do verde ao vermelho e roxo, e que se movem a uma velocidade impressionante de entre 100 e 200 km por segundo, desaparecendo tão rapidamente quanto aparecem.

Estas características as distinguem das auroras boreais tradicionais, que costumam durar várias horas e seguir uma orientação norte-sul, já que essas novas manifestações de luz ocorrem em orientações Leste-Oeste e a altitudes inferiores às habituais.

De acordo com a NASA, sua pesquisa sugere que a mudança climática pode estar influenciando este fenômeno astronômico. Como? Bem, enfraquecendo a ionosfera e permitindo interações até agora nunca vistas entre a atmosfera e as partículas solares carregadas eletricamente.

Por enquanto, é desconhecido se esse novo tipo de aurora boreal continuará sendo estudado, embora seja o que se espera. Os fenômenos luminosos atmosféricos são de grande interesse para a comunidade científica e astronômica, e é nesse ponto que se unem duas importantes áreas de pesquisa que poderiam fornecer dados inéditos sobre essa - muito provável - consequência do aquecimento global.