A Lua é uma nave espacial alienígena: tudo sobre a teoria Vasin-Shcherbakov

A Lua é um objeto de fascínio permanente para a humanidade desde o início da raça humana. Não é à toa que a Agência Espacial NASA estabeleceu como uma de suas metas mais importantes e ambiciosas retornar a este astro. Mas há uma teoria inconcebível que sugere a possibilidade de que na realidade esse satélite seja uma nave alienígena. Hoje apresentamos a teoria Vasin-Shcherbakov.

A Lua, desde que a astronomia começou, tem sido concebida como o nosso satélite natural. Determinando através de vários métodos científicos o seu envolvimento em vários fenômenos do nosso planeta e do próprio Sistema Solar, como a sua influência nas marés, suas misteriosas crateras e sua constante presença no céu noturno.

Foto: @Astrorural Motor das marés

É assim que, há séculos, na verdade milênios, a Lua tem inspirado mitos, lendas e uma infinidade de perguntas. Mas entre as vertentes mais intrigantes, encontramos a teoria Vasin-Shcherbakov, uma proposta que desafia a visão convencional da Lua e a transforma em algo muito mais peculiar, poderíamos dizer.

O que vamos a compartilhar hoje é, em boa medida, uma peça de história antiga que poderia muito bem ser considerada material para uma história de ficção científica. Mas na realidade, na época, era uma questão de genuína inquietação científica.

A Lua como um astro de origem alienígena e artificial: a teoria Vasin-Shcherbakov

Em 1970, os engenheiros soviéticos Alexander Shcherbakov e Mikhail Vasin publicaram um artigo na relativamente reconhecida revista Sputnik, (via Biblioteca Pleyades) sob o título de Is the Moon the Creation of Intelligence? que abalou os alicerces da ciência espacial.

No artigo, ambos autores propunham que a Lua não era uma formação natural como o restante dos corpos que compõem nosso Sistema Solar e a própria galáxia, mas sim que na realidade se tratava de uma nave espacial gigante oca criada por uma civilização extraterrestre avançada.

Em outras palavras, a Lua era uma nave alienígena e os engenheiros apresentaram algumas peças de "evidência" para sustentar sua teoria. Embora a maioria delas fosse em si uma série de observações que, segundo eles, só poderiam ser explicadas se a Lua fosse uma nave espacial artificial:

Imagem: MEL Magazine | Vasin-Shcherbakov acreditava que a lua era uma nave alienígena

A composição incomum de seu corpo: pois, segundo argumentavam, a Lua é muito mais leve do que deveria ser se tivesse se formado a partir do material remanescente da colisão que deu origem à Terra.

pois, segundo argumentavam, a Lua é muito mais leve do que deveria ser se tivesse se formado a partir do material remanescente da colisão que deu origem à Terra. Sua ressonância orbital: A Lua orbita a Terra em uma ressonância 1:1, o que significa que ela gira em torno de si mesma uma vez para cada vez que orbita a Terra. Essa sincronização, de acordo com Vasin e Shcherbakov, não é casual, mas só poderia ser resultado de um controle artificial usando tecnologia avançada além da compreensão humana.

A Lua orbita a Terra em uma ressonância 1:1, o que significa que ela gira em torno de si mesma uma vez para cada vez que orbita a Terra. Essa sincronização, de acordo com Vasin e Shcherbakov, não é casual, mas só poderia ser resultado de um controle artificial usando tecnologia avançada além da compreensão humana. Sua absoluta ausência de atividade tectônica: Ao contrário da Terra, a Lua não apresenta atividade tectônica, o que para os autores indicava que sua estrutura interna é artificial e não está sujeita aos mesmos processos geológicos que nosso planeta.

Obviamente, desde o momento em que a teoria Vasin-Shcherbakov foi apresentada, ela foi duramente criticada pela comunidade científica e, até hoje, essa interminável rejeição aos seus postulados continua, com alguns detalhes um tanto irrefutáveis.

A falta de provas sem evidência física que respalde as ideias postuladas, as complexidades a nível tecnológico e de engenharia que implicaria construir uma nave do tamanho de um planeta pequeno e a forma como distorce ou reinterpreta alguns postulados físicos básicos e a pouca evidência real existente são os principais pontos fracos desta ideia.

Halo Infinite Jogo

Mas isso não impediu que tenha um grande impacto na cultura popular do final do século XX até os dias atuais. Desde a saga Star Wars, passando pelo romance 2001: Uma Odisseia no Espaço de Arthur C. Clarke, o filme Moonraker de James Bond, vários episódios de Doctor Who e até os jogos de Halo.

Poderíamos argumentar, sob a perspectiva mais conciliadora, que a teoria Vasin-Shcherbakov, embora controversa, abriu a porta para novas ideias sobre a Lua e nosso lugar no universo.