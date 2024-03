A IronLev apresenta o trem do futuro com seu protótipo de levitação magnética maglev que flutua sobre trilhos

Imagen: IronLev | O protótipo do trem IronLev funciona com tecnologia de ponta de levitação magnética (maglev)

A empresa IronLev, sediada na Itália, acaba de marcar um marco na história da tecnologia de transporte com o bem-sucedido teste sem condutor de seu trem de levitação magnética (maglev) na rota Adria-Mestre. Com isso, eles realizaram sua primeira viagem de um trem que, tecnicamente, flutua.

Este protótipo diminuto, considerado como o primeiro trem maglev do mundo, deslocou-se de forma autônoma sobre uma linha férrea existente, sem a necessidade de um condutor a bordo. Com isso, o teste do IronLev abre as portas para a aplicação dessa tecnologia em linhas ferroviárias já existentes, o que poderia revolucionar o transporte público e de mercadorias do futuro.

Hyperloop

Este experimento representa um contraponto interessante, especialmente quando comparado com outros projetos do setor, como o trem Hyperloop One concebido originalmente por Elon Musk.

Que também representava uma alternativa interessante, porém muito mais complicada, ambiciosa e estagnada em seu desenvolvimento do que o que estamos compartilhando aqui hoje.

O trem maglev da IronLev pode ser o futuro do transporte

O veículo protótipo, de acordo com o que relatam os colegas do The Next Web, tem uma tonelada de peso e percorreu a pista de referência a uma velocidade autolimitada de 70 km/h. Isso é um pouco acima de qualquer teste anterior nesse campo, mas o mais notável é que não foram feitas modificações na pista de 2 km de comprimento.

Na verdade, nem mesmo foram adicionados elementos adicionais ao protótipo. Os patins magnéticos permitiram que o veículo levitasse por si só, interagindo diretamente com os trilhos do trem convencional que estão instalados há décadas. Essa situação abre uma ampla gama de possibilidades para o futuro:

Como podemos observar no video, a levitação magnética utiliza ímãs para fazer com que o trem flutue sobre a via, em vez de rodas que rolam sobre ela. Isso cria um colchão de ar que reduz a fricção, permitindo que o trem atinja velocidades mais altas e consuma menos energia.

Além disso, a ausência de rodas elimina o rangido ao frear e as vibrações durante o movimento, resultando em uma viagem mais suave e silenciosa tanto para os passageiros quanto para as mercadorias.

No entanto, ao contrário de outros sistemas maglev, o IronLev utiliza materiais ferromagnéticos simples, como aço comum, que podem funcionar em qualquer trilho de ferro sem a necessidade de construir uma infraestrutura especial.

Graças a isso, a empresa assegura que não são necessárias novas vias para seus trens maglev, pois a tecnologia pode se adaptar às vias existentes. Além disso, seus trens não exigem eletricidade constante para levitar, o que reduz ainda mais o consumo de energia.

Por enquanto, a empresa já está trabalhando em um veículo motorizado adicional para o próximo teste de um trem maglev completo. Espera-se que este veículo pese até 20 toneladas e atinja uma velocidade máxima de 200 km/h.

De qualquer forma, com os resultados deste primeiro teste, sente-se que o futuro do transporte está aqui. No entanto, ainda há muitas avaliações a serem feitas.