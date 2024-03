Steve Jobs assinou um ingresso de cinema e um cartão de visita que agora estão sendo leiloados

Um monte de objetos de culto para os amantes da história da tecnologia foram colocados em leilão. As joias do lote de artigos são três objetos bastante curiosos: um bilhete de cinema assinado por Steve Jobs, um cartão de visita também assinado pelo chefe da Apple e outro cartão de visita autografado por Elon Musk, chefe da SpaceX.

No passado, vimos como algumas peças tocadas pelo próprio cofundador da Apple atingiram cifras astronômicas ao serem colocadas à venda neste tipo de leilões. Aí está a história daquela placa de um computador Apple-1 montada por ele e assinada por Steve Wozniak, ou o cheque de um fornecedor que nunca foi descontado.

Imagem: Apple | Um computador Apple-1 assinada por Steve Jobs e firmada por Steve Wozniak

Sabe-se que encontrar este tipo de coisas pode significar uma agradável e inesperada injeção de dinheiro, uma vez que se trata de peças únicas com um alto valor simbólico para os entusiastas da tecnologia.

No caso dos objetos que estamos revisando hoje, eles já estão ativos em leilão e acumulam milhares de dólares em ofertas. No entanto, ainda vale a pena conhecê-los mesmo que não sejamos seus proprietários.

Steve Jobs autografou um bilhete de cinema e um cartão de visita - Elon Musk fez algo semelhante

A casa de leilões RR Auction está realizando esta venda onde talvez o objeto mais desejado seja um cartão de visita de Steve Jobs datado de 1983, identificando-o como presidente do conselho da Apple e com sua assinatura em tinta preta.

Autenticado pela PSA como Gem Mint 10, esta peça viu seu custo disparar em uma guerra de lances que já ultrapassa os US$ 47.875 com 26 lances e contando. Trata-se de um item muito chamativo, uma vez que inicialmente foi estimado um preço inicial de USD$10.000, mas já está bem acima disso, encerrando o período de propostas até 21 de março.

Além dos cartões no lote, também estão incluídos outros objetos de interesse, como um raro computador Apple-1 completo, não apenas a placa, assinado por Steve Wozniak e com lances já chegando em torno de US$146.214.

Imagem: RR | Assinaturas valiosas

Também há um iPhone de primeira geração selado e um artigo genuinamente raro por aí: Um ingresso de cinema assinado pelo próprio Jobs em 2003.

Com um preço atual de US$8.005, este bilhete teria sido concedido pelo CEO como um gesto para um assistente que estava no mesmo evento que ele de Piratas do Caribe.

O fã de Jobs esperou até o final do filme e pediu a Steve um autógrafo. Como não tinha outro papel à mão, Jobs usou seu ingresso para presenteá-lo.

Por sua vez, o cartão de Elon Musk, assinado com ponta de feltro preto, apresenta o logotipo da SpaceX e o identifica como CEO e CTO. Seu preço atual é de US$11.000 com 24 ofertas, superando amplamente a estimativa inicial de US$2.500.