Reels de gastronomia: os reis do estilo nas redes sociais e as chaves para publicar

De acordo com o “Year on Tik Tok 2023″, o relatório anual da rede social, o vídeo com mais visualizações é o do criador @thezachchoi, conhecido por seus vídeos de culinária com efeitos ASMR. O vídeo mostra a preparação de um prato com frango que dá muita fome. A comida, receitas e restaurantes ganharam um lugar muito importante nos vídeos rápidos, o que também se reflete nos Reels do Instagram.

Por isso, quisemos revisar as chaves na hora de construir um reel gastronômico. O primeiro é escolher o local: deve ser atraente, abundante e despertar o desejo de “quero ir lá”.

Selecionamos o Somos Perú Buffet, um dos primeiros restaurantes de rodízio inaugurados antes da pandemia e que, ao reabrir, se tornou um dos buffets mais procurados de Santiago. "Quis fazer a diferença em relação a outros restaurantes peruanos, por isso tive a ideia de criar este novo local, com um buffet onde os clientes podem experimentar de tudo sem pagar a mais", comenta César Valerio, proprietário da cadeia gastronômica Grupo Valerio, com mais de 20 anos no país e com 16 restaurantes de alta gastronomia peruana em Santiago, La Serena e o recém-inaugurado Machu Picchu em Copiapó.

A comida entra pelos olhos

Ceviche, tiraditos, polvo ao azeite, saladas, batatas à huancaína, lomo saltado, asas de gallina, tamales, criollos, pastel de papas y secos, fazem parte de uma ampla gama de produtos disponíveis para os comensais do Somos Peru Buffet se deliciarem sem restrições. E ao vê-los, despertarão sua fome. A presença de cores variadas e a qualidade visível da comida, chama a atenção nos reels.