O Samsung Galaxy M35 seria na verdade um Galaxy A35 renomeado

Um benchmark veio nos dar a resposta mais concreta, porém menos esperada, sobre o misterioso Samsung Galaxy M35. Um smartphone que aparentemente surgiu do nada, mas que agora tem sua origem mais clara, para decepção de alguns.

A empresa sul-coreana costuma roubar a cena quando se trata de seus modelos de alta qualidade, como aconteceu recentemente com o Galaxy S24 Ultra ou com seus principais dispositivos com tela flexível.

Mas a realidade é que a empresa, pelo menos na América Latina, conseguiu se posicionar como uma referência obrigatória no segmento de performance média.

Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone

Por isso, os alarmes dispararam quando um novo smartphone da Samsung foi detectado na plataforma de benchmark Geekbench.

Já que isso alimentou os rumores de um próximo lançamento na série M. Mas agora, olhando tudo com mais atenção, parece que tudo seria muito menos intrigante.

Como é que o Samsung Galaxy M35 seria na realidade um Galaxy A35

Toda a história, como bem relatam os colegas da SamMobile, parte do dispositivo com o número de modelo SM-M356B, que não seria outra coisa senão uma possível variante renomeada do Galaxy A35 apresentado recentemente. Mas agora teria o nome de Samsung Galaxy M35.

O vazamento no site de benchmarks não apenas confirma a existência do Galaxy M35, mas também oferece um vislumbre de suas especificações. De acordo com o relatório do Geekbench, o smartphone teria em seu interior um chipset Exynos 1380.

Este processador é exatamente o mesmo que encontramos no Galaxy A35. Além disso, temos 6 GB de RAM e Android 14 como sistema operacional, provavelmente sob a camada de personalização One UI 6.0 ou 6.1.

Samsung Logo de Samsung

Cada elemento do hardware e as especificações técnicas sugerem grandes semelhanças com o Galaxy A35, incluindo a tela, as câmeras e o design geral. No entanto, podem existir duas diferenças-chave que justifiquem a mudança de nome:

O Galaxy M35 pode não ter uma classificação IP oficial para resistência à água e poeira, ao contrário do A35. Ao mesmo tempo, há rumores de que o Galaxy M35 pode ter uma bateria de maior capacidade do que o A35, o que o tornaria mais atraente em termos de autonomia.

Além das especificações vazadas, ainda há muitos detalhes a serem conhecidos sobre o Galaxy M35. Desconhece-se o seu preço, a data de lançamento e a disponibilidade em mercados específicos.

Mesmo a Samsung ainda não confirmou oficialmente a existência do dispositivo, então as especificações podem mudar ou não ser totalmente precisas.

No entanto, a aparição do Galaxy M35 no Geekbench é um claro indicativo de que o seu lançamento está próximo. É provável que a Samsung compartilhe mais informações nas próximas semanas, revelando as características completas e o preço do dispositivo.

Será interessante confirmar se o fabricante decide renomear o dispositivo implementando algumas mudanças menores em seu hardware.