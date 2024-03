O erro incomum da OpenAI ao filtrar a nova versão do ChatGPT

Até os desenvolvedores mais experientes que trabalham para grandes empresas, como a OpenAI, podem cometer erros inusitados. A empresa especializada em criação de inteligência artificial teve vazado o lançamento da nova versão do ChatGPT.

Desde que a primeira versão do chatbot foi lançada online para o público em geral, a equipe da OpenAI tem melhorado o sistema com atualizações que incorporam precisão, capacidade de aprendizado e amplitude de informações.

Entre tantas atualizações, já estamos na versão ChatGPT 4. No entanto, já sabemos que a OpenAI tem pronto para lançar o ChatGPT 4.5 Turbo.

Através de um código de indexação incorporado no Bing e no DuckDuckGo, todos os usuários puderam ver as novidades do chatbot da empresa de Sam Altman e fizeram capturas de tela antes que fossem apagadas.

A meta descrição, um elemento popular em todos os sites que são indexados nos diferentes mecanismos de busca da Internet, nos mostra que o GPT-4.5 Turbo supera o GPT-4 Turbo em velocidade, precisão e escalabilidade, de acordo com a revisão do BeeBom.

A imagem que um usuário do Reddit revelou na comunidade da OpenAI continuava aparecendo nas buscas dos servidores de internet mencionados anteriormente. No entanto, ao tentar acessar, o site exibe o desagradável "Erro 404".

“OpenAI anunciou o GPT-4.5 Turbo. O GPT-4.5 Turbo é um novo modelo que supera o GPT-4 Turbo em velocidade, precisão e escalabilidade. Veja como o GPT-4.5 Turbo pode gerar código e linguagem natural com uma janela de contexto de 256k e um limite de conhecimento até junho de 2024″, diz a meta descrição mencionada anteriormente.

Há usuários do Reddit que não acreditam que isso foi um erro inocente. Eles acham que é uma estratégia para começar a falar sobre a nova versão do ChatGPT e assim criar expectativa sobre a atualização do revolucionário sistema de inteligência artificial.