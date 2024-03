Masako Nozawa fornece detalhes da nova transformação de Goku em Dragon Ball Daima

Masako Nozawa foi uma das mais afetadas pela morte de Akira Toriyama. A atriz de dublagem, de 87 anos, é a voz de Goku em Dragon Ball japonês e uma das pessoas favoritas do sensei, a ponto de se dizer que ele mesmo a escolheu para dar vida ao protagonista de sua obra.

A morte de Akira Toriyama não impede o curso de Dragon Ball. Todos devem enxugar as lágrimas, reunir coragem e continuar com a obra de mangá e anime mais popular do planeta. O mangaka japonês deixou muito material que precisa ser processado para cumprir os compromissos propostos para este 2024.

Um desses é o lançamento de Dragon Ball Daima, série que passou por várias mudanças após a partida física do sensei Toriyama. Inicialmente, o anime, que terá 20 episódios, seria transmitido exclusivamente por plataformas digitais na internet.

Mas agora, a equipe da Fuji TV, histórico canal que sempre transmitiu Dragon Ball, garantiu os direitos e está se juntando à transmissão de Dragon Ball Daima. Essas informações foram divulgadas em um evento que contou com a presença do produtor da série, Akio Iyoku, e da dubladora japonesa de Goku, Masako Nozawa.

Depois de fornecer detalhes sobre as mudanças que estão por vir na série (a data de estreia permanece; outubro de 2024), Masaki falou sobre a nova transformação de Goku, que nesta série voltará a ter um corpo de criança.

“A Goku é tão adorável e maravilhoso. Fico pensando qual será a conspiração por trás da nova aparência de Goku. Estou curiosa, mas disseram-me que os detalhes ainda são um segredo. Vou esperar pelo novo anime juntamente com todos vocês, por isso espero que também o aguardem com entusiasmo”, disse a lendária atriz aos presentes no evento, de acordo com o Level Up.

Mangá de Dragon Ball Super

O mangá de Dragon Ball Super já tem data de lançamento para seu novo episódio, que será o primeiro após a morte de Akira Toriyama. Dentro da tragédia da partida física do mangaka japonês, há boas notícias para aqueles que desejam continuar com as aventuras dos Guerreiros Z.

Recentemente, como tem sido habitual nos últimos anos, foram revelados os rascunhos, que como sabemos são feitos por Toyotaro (Akira Toriyama escreve). Junto com essas primeiras visualizações, aparece a data de lançamento do #103, que será em 20 de março.

Vamos lembrar que no episódio anterior Goku e Gohan haviam iniciado uma batalha usando suas transformações mais poderosas: o Instinto Superior no caso de Kakaroto e o Modo Besta do lado do jovem saiyajin.

O site oficial revela que neste episódio ocorrerá o clímax do arco Super Hero. O título “Um legado para o futuro” é uma referência ao que poderia ser a passagem de bastão de um mestre para um aluno, de Toriyama para Toyotaro, usando Goku e Gohan como exemplo.