“Franjito y Milena: Em busca da ciência”: a aposta de Max que traz de volta um clássico

Existem clássicos que continuam proporcionando novidades para diferentes gerações. Este é o caso da série brasileira “Mônica e seus amigos”, criada por Mauricio de Sousa. Como parte deste universo, nos últimos dias, chegou ao Max “Franjito e Milena: Em busca da ciência”, uma produção live action que apresenta duas crianças que, junto com seu cachorro, descobrirão os segredos da natureza, ensinando sobre ciência.

O escritor e diretor da série, Mauro D’Addio, e a produtora executiva de conteúdo da Warner Bros. Discovery Brasil, Marina Filipe, explicam como foi realizar a série que está disponível no Max, plataforma que substituiu recentemente a HBO Max.

Sobre as expectativas ao trabalhar com personagens tão conhecidos, D’Addio aponta: "Esperamos poder manter a chama acesa, mas para nós isso é algo fresco, algo novo. Temos essa base com personagens muito famosos e icônicos como Franjito, que já têm cerca de 60 anos, então todos os conhecem no Brasil". E acrescenta: "Embora Milena seja um personagem mais novo, de qualquer forma é conhecida pelas crianças desta geração que estiveram em contato com as histórias em quadrinhos".

D'Addio destaca que seu principal objetivo ao trabalhar na produção foi criar personagens que o público pudesse reconhecer. "Acredito que esta é uma nova abordagem, espero que as pessoas consigam se conectar com eles, tanto o público que os conhece quanto aqueles que não conhecem. Esses personagens são muito famosos no Brasil em quadrinhos e animação, mas não em live action. Na verdade, é um novo experimento", acrescenta.

A adaptação de uma franquia animada para live action

Sobre a decisão de criar um live action, apesar de o visual ser icônico na franquia, Marina Filipe responde: "Já trabalhamos com Mauricio de Sousa em outros programas, temos duas séries animadas na Warner Bros. Discovery, tudo o que fizemos foi animado, então quando eles vieram até nós com este projeto em formato live action ao invés de animação, vimos a oportunidade de aproveitar todo o sucesso que eles já tinham e fazer algo aproveitando nossa expertise".

A executiva de conteúdo explica que foi atraída pela oportunidade de criar algo relacionado à ciência e o desafio de transformar esses personagens com um legado tão importante em live action.

A importância do elenco e da criação de personagens

"Não é fácil fazer um programa como este, há muitas coisas que podem ser complexas", D'Addio diz sobre as complexidades de uma adaptação desse tipo. "Mas eu acredito que a escolha de elenco é muito importante, você não pode errar nisso, senão perde tudo. Nós temos dois grandes personagens, então os atores não só precisam atuar bem, mas também as pessoas que leram os quadrinhos ou assistiram às séries animadas devem ser capazes de relacioná-los no formato live action".

Além disso, acrescenta que o fato de esses personagens existirem há 60 anos e, portanto, serem conhecidos por todos no Brasil, tornou-se um enorme desafio.

Sobre os protagonistas escolhidos para esta série, o diretor explica que escolheram Franjito e Milena pelos hobbies e interesses que o criador da franquia "Turma da Mônica", Mauricio de Sousa, lhes deu.

“De Sousa dá características muito marcantes aos seus personagens. Franjito é um cientista, gosta de inventar coisas, todos o conhecem por isso. Por outro lado, Milena é uma personagem muito nova, mas sabemos que ama os animais. Essa foi nossa base para ela e a vinculamos com a natureza, pois interagir e investigar a natureza é estudar ciência”, comenta D’Addio.