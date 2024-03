Dragon Ball Z e a história de seu filme Live-Action estrelado por Deadpool

Ver uma adaptação Live-Action para o cinema de Dragon Ball Z é um dos maiores desejos dos fãs deste mangá e anime do lendário mestre Akira Toriyama. Recentemente, mesmo no meio da agitação por sua morte, a comunidade ficou abalada ao ser lançado um teaser trailer do que seria um futuro filme estrelado por Ryan Reynolds, o próprio Deadpool, como Goku.

Entre toda a comoção em torno da morte de Akira Toriyama, uma séria confusão foi desencadeada, a informação sobre o autor e sua obra-prima é simplesmente demais e, em alguns casos, como aconteceu no X (antes Twitter), era possível encontrar comentários que falavam sobre o filme e nada mais.

Akira Toriyama fallecio el pasado 7 de Marzo. | Foto: Referencial

No melhor dos casos, nos deparávamos com capturas de tela como a que inicia este artigo como suporte visual para comentar suas impressões sobre as primeiras imagens do filme Live-Action de Dragon Ball Z.

Mas agora é hora de esclarecer tudo e desvendar como surgiu essa história do trailer deste suposto filme.

O filme de Dragon Ball Z estrelado por Ryan Reynolds de Deadpool é falso

Vamos ser diretos e contundentes sobre este assunto. O teaser do filme de Dragon Ball Z existe, mas lamentamos informar que se trata de um material falso, gerado com o auxílio de tecnologia de Inteligência Artificial (IA).

Este intrigante vídeo criado por IA tinha inundado as redes sociais, acendendo a chama da nostalgia entre os fãs de Dragon Ball Z, já que no teaser era apresentado o Ryan Reynolds como Goku sendo o protagonista deste filme Live-Action que, embora fictício, tinha gerado grande expectativa.

O clipe, criado pelo canal de Stryder HD, apresenta um elenco estelar brutal, que inclui Luke Evans como Vegeta, Emilia Clarke como Bulma, Gemma Chan como Milk, Martin Klebba como Krillin, Idris Elba como Piccolo, Timothée Chalamet como Gohan e Harry Styles como Trunks.

Jackie Chan até se juntou ao elenco como Mestre Kame, Jason Statham como Tenshinhan e Jason Momoa como Broly. Uma loucura absoluta que só foi possível graças ao poder da IA.

Embora o vídeo se destaque pela sua qualidade e escolha de atores, chama a atenção a falta de representação asiática no elenco principal, com exceção de Gemma Chan, Jackie Chan e Jason Momoa.

Stryder HD, criador do vídeo e que no passado também viralizou por fazer outro trailer falso de Harry Potter, mencionou num comentário do YouTube que experimentou com a cor verde para Piccolo, mas não obteve um bom resultado.

Quanto à etnia de outros personagens, ele mencionou não estar certo se seriam asiáticos ou caucasianos, então ele tomou algumas liberdades criativas.

Obviamente, este material não é uma produção oficial de Hollywood, mas uma homenagem ao legado de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, que infelizmente faleceu em 1º de março.

O vídeo se junta a tantos outros tributos feitos por fãs como uma forma de celebrar a obra do mestre Toriyama.

Embora este trailer falso não se torne um filme real, certamente gerou emoção entre os fãs de Dragon Ball Z.