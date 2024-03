A inteligência artificial (IA) avança a passos largos, mas de acordo com um relatório do governo dos Estados Unidos, esse progresso representa um “risco de extinção” para a espécie humana. O estudo, realizado pela consultoria Gladstone AI, contratada pelo Departamento de Estado, avalia as consequências do avanço tecnológico e alerta sobre a desestabilização da segurança global e outros perigos associados.

O relatório destaca a necessidade de uma proibição temporária da criação de IA avançada que ultrapasse determinado limiar de potência computacional. Também destaca a importância de definir um estado de emergência para que o presidente possa intervir em casos relacionados com a "robótica de enxames" e outros riscos catastróficos para a segurança nacional.

Os efeitos catastróficos de uma inteligência artificial muito avançada

A consultoria Gladstone IA, liderada pelos irmãos Jérémie e Edouard Harris, destaca o "risco de militarização" representado pelo avanço da IA, especialmente em sistemas em direção à Inteligência Artificial Geral (AGI). O relatório apresenta cenários distópicos, incluindo a possibilidade de uma "perda de controle" da IA se ela se tornar uma arma, semelhante ao que é representado no filme O Exterminador do Futuro.

Jérémie Harris, diretor executivo da Gladstone AI, anteriormente alertou o congresso do Canadá sobre o potencial da IA como arma de destruição em massa. O relatório recomenda uma rigorosa regulamentação dos chips de computador utilizados para treinar sistemas de IA, bem como medidas para evitar o contrabando internacional de hardware e monitorar seu uso.

O apelo à "não proliferação" de hardware de IA é considerado crucial para garantir a segurança global a longo prazo. O relatório se junta a outros apelos da indústria, governos e organizações internacionais para uma regulamentação proativa da IA devido aos seus efeitos disruptivos na sociedade.

Em conclusão, o relatório destaca a necessidade urgente de ações regulatórias para mitigar os riscos associados ao avanço da inteligência artificial e garantir a segurança e estabilidade futuras.