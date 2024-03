A Apple está avançando rapidamente em direção à inteligência artificial

A inteligência artificial é o caminho. Todas as empresas de tecnologia sabem disso e o demonstram com suas iniciativas mais recentes, que estão ligadas aos novos mecanismos de aprendizado de máquina. A Apple, no entanto, busca dar um passo maior com sua aquisição mais recente: eles compraram uma empresa canadense que realiza rigorosos trabalhos de IA.

Isso não significa que Apple seja nova em termos de inteligência artificial. Diferentes opções de seus patches mais recentes do sistema operacional vêm com mecanismos de aprendizado de máquina integrados. A diferença é que agora eles adquiriram os serviços de uma empresa de especialistas, que agora pertence ao gigante de Cupertino.

De acordo com uma análise da Bloomberg, divulgada pelo Applesfera, a empresa recentemente adquirida pela Apple chama-se DarwinAI. É uma empresa canadense e o acordo foi fechado no início de 2024.

No mesmo acordo de assinatura da aquisição, o engenheiro de software da Apple, especializado em inteligência artificial, Alexander Wong, foi nomeado diretor desta área da empresa.

Siri ChatGPT

Qual é o trabalho da DarwinAI? Por que a Apple está comprando essa empresa?

Relatórios indicam que essa empresa é especializada em melhorar a eficiência e o desempenho de aplicativos de inteligência artificial em dispositivos.

Então sua tecnologia é fundamental para a Apple, que deseja entrar de cabeça no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial menores e mais rápidos.

O relatório da Bloomberg, assinado pelo especialista em Apple, Mark Gurman, diz que o gigante de Cupertino espera que a DarwinAI assuma o controle da inteligência artificial em produtos da empresa, como iPhones, iPads e Macs. Os primeiros beneficiados seriam sistemas como Siri e Spotlight Search.

Imaginem o que seria o Siri com um assistente impressionante como o ChatGPT da OpenAI. O universo de possibilidades se abre para um assistente virtual que sempre funcionou maravilhosamente na Apple e que agora poderia ter a tecnologia de ponta para dar um passo gigantesco.