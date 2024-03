Super Mario Bros. O Filme 2, LEGO e mais: todos os anúncios do MAR10 Day 2024

O Dia de Mario 2024, mais conhecido como o Dia MAR10 2024, trouxe-nos algumas surpresas agradáveis e inesperadas por parte da Nintendo, com uma série de anúncios em torno do nosso querido encanador. Em alguns casos, nos deparamos com revelações óbvias, como as notícias sobre a inevitável Super Mario Bros. O Filme 2. Mas também houve outras novidades valiosas.

Este dia adquiriu uma certa fama há apenas um ano, depois que a internet teve a divertida ideia de designar o dia 10 de março como o dia dedicado a este personagem, unicamente porque a abreviação da data se assemelha ao nome do herói de macacão: MAR10 = Março 10.

Super Mario Bros. O filme. WB

Na celebração desta data do ano passado, por exemplo, tivemos um adorável vídeo musical em que o elenco de vozes do primeiro filme (que acabou sendo um grande sucesso de bilheteria) cantava a capella e em conjunto a música tema do videogame.

Superar isso era complicado, mas não impossível. Aqui está o resumo de tudo.

A Nintendo se destacou com os anúncios do MAR10 Day 2024

Através de suas redes sociais oficiais, os amigos da Nintendo compartilharam um breve vídeo onde revelaram ao mundo todos os anúncios que tinham preparados para celebrar o Dia do MAR10 2024.

Onde o grande “anúncio” foi, precisamente a produção da sequência que todos estavam esperando, um filme que, por enquanto, conhecemos como Super Mario Bros. O Filme 2, mas que provavelmente acabará recebendo outro título definitivo mais tarde.

Assim descreve o próprio Shigeru Miyamoto este projeto e suas novidades:

"Nesta ocasião, as equipes da Illumination e da Nintendo estão colaborando novamente, e planejamos expandir ainda mais o mundo de Mario com uma história alegre e divertida. Esperamos que gostem!"

Uma novidade interessante é que pelo menos já temos uma data de lançamento oficial: 3 de abril de 2026. E como se isso não bastasse, eles também disponibilizaram para download gratuito um livro digital do primeiro filme, o Super Mario Bros: Movie Digital Guidebook.

Depois vieram anúncios com muitos jogos e lançamentos, alguns muito mais próximos do que outros. Por exemplo, Dr. Mario, Mario Golf e Mario Tennis do Game Boy chegarão ao Nintendo Switch Online em 12 de março de 2024. Junto com uma promoção de desconto de 10% em títulos selecionados da franquia.

Da mesma forma, a Nintendo anunciou que o remake de Paper Mario: The Thousand-Year Door será lançado no Switch muito antes do esperado, em 23 de maio de 2024.

El 10 de marzo es «Mar10 Day»

Aproveitando a data, a empresa também confirmou que o Luigi's Mansion 2 HD será lançado logo depois, em 27 de junho de 2024.

Mas talvez o anúncio mais inquietante foi o relacionado ao LEGO Mario Kart, uma nova série de conjuntos que chegarão às prateleiras das lojas em 2025.

Em resumo, este Dia do MAR10 2024 foi uma agradável surpresa para os fãs da Nintendo.