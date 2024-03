Rover Perseverance descobre um ‘fungo’ marciano

O nosso vizinho Marte é um mundo cheio de mistérios. Embora existam missões de investigação e até datas tentativas para aterrar no ‘planeta vermelho’, a verdade é que graças aos rovers Sojourner, Spirit e Opportunity, Curiosity e Perseverance, aprendemos muito sobre as suas diferenças com a Terra. E foi precisamente este último rover que contribuiu com a descoberta mais surpreendente até agora.

O rover Perseverance da NASA descobriu que na superfície de Marte existe uma formação rochosa com aparência de cogumelo. Esta descoberta remonta a 2022 em uma região marciana chamada Hogwallow Flats, mas foi recentemente compartilhada no blog oficial da agência espacial.

Perseverance NASA/JPL-CALTECH/ASU/MSSS. (Sebastian Carrasco)

O ‘fungo’ de Marte

A pedra em questão tem entre um e dois centímetros de altura, menos de um centímetro de largura, e emerge de uma base rochosa plana, como descrito por Hemani Kalucha, estudante do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e membro da equipe de pesquisadores do programa Mars 2020, no blog.

Assim, esta área explorada pelo Perseverance apresentou características distintivas, incluindo uma textura de grão muito fino, uma concentração elevada de sais de sulfato e formações rochosas únicas, como o mencionado "cogumelo".

"Não sabemos quando a formação do 'fungo' em Hogwallow Flats ocorreu pela primeira vez, mas à medida que o vento escavava a superfície de Marte ao longo de bilhões de anos, ele erodiu o leito de rocha mais macio ao redor desta dura concreção", explicaram os pesquisadores.

Adicionando que "agora tudo o que resta do leito de rocha circundante é uma agulha de rocha muito fina que conecta a concreção com a rocha plana abaixo".

De acordo com os pesquisadores, a aparência de cogumelo desta rocha não passa de uma concreção geológica, um tipo de formação que surge quando a água flui através de sedimentos, dissolvendo e reprecipitando minerais em uma disposição mais compacta.

Assim, esse processo seria um indicador claro da presença de água em Marte há milhões de anos, apoiando a teoria de que antigamente existiam corpos de água em movimento no planeta vermelho.

Sugerem processos geológicos comparáveis entre Marte e a Terra. Já não há motivos para acreditar que nunca existiu água no planeta vizinho, e por que não, talvez tenha existido vida em algum momento.