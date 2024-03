Poder rosa: as Jordan Zion 3 ‘Triple Pink’ da Nike chegam em março

A Nike Basketball está liderando uma temporada de “declarações de cor”, com o lançamento de uma ousada paleta de cores. Neste movimento arriscado, a maior marca de tênis do mundo está mudando o jogo ao trazer o rosa como protagonista, revelando uma versão completamente nova de os tênis da Jordan Brand exclusivos de Zion Williamson em um chamativo “Triple Pink”.

O lançamento das iterações KD 16 e KD 3 "Aunt Pearl" da exclusiva linha de Kevin Durant lidera esse movimento vibrante, mas a Nike não para por aí. A última filtragem de @masterchefian revelou uma interpretação fresca e ousada dos Zion 3 em tons de rosa.

Esta versão vanguardista mergulha completamente o tênis em diferentes tons de rosa, desde a parte superior com um intrincado estampado até a sola robusta e a marca meticulosamente bordada do Zion 3. Os tons contrastantes criam um equilíbrio harmonioso, com um tom mais claro destacando o estampado sobreposto, a palmilha e a marca, enquanto um rosa mais profundo e rico envolve o restante do tênis.

Este design audaz não só mostra uma adoção corajosa da cor, mas também reflete a personalidade dinâmica e ousada do atleta. Com as Zion 3 “Triple Pink”, a Nike está estabelecendo uma nova tendência no mundo do calçado esportivo, desafiando limites e se destacando na quadra com estilo e ousadia.