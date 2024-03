Exoplaneta a 433 anos-luz de distância tem 200 vezes mais anéis do que Saturno

Saturno e seus anéis representam um dos corpos celestes mais imponentes em nosso Sistema Solar. É chamado de gigante gasoso e é cerca de 95 vezes maior do que a Terra.

No entanto, no vasto terreno universal, sua majestade foi minimizada com a descoberta de um exoplaneta que é 10 vezes maior que Júpiter (o maior mundo de nosso bairro) e tem 200 vezes mais anéis do que Saturno.

Foi descoberto em 2012 por uma equipe de astrônomos liderada por Eric Mamajek da Universidade de Rochester. Chama-se J1407b e está localizado a uma impressionante distância de 433 anos-luz da Terra, sendo um gigante em todos os sentidos.

Não apenas possui uma quantidade impressionante de anéis, que somam um total de 120 milhões de quilômetros, mas também é aproximadamente 10 vezes maior do que nosso gigante gasoso.

Um vídeo incrível feito por @Universo.inedito levará você a uma jornada visual, permitindo que você contemple a majestosidade de J1407b e seus deslumbrantes anéis que se estendem ao longo de seu vasto horizonte.

Embora este exoplaneta esteja a uma distância astronômica da Terra, graças à tecnologia moderna e à criatividade, podemos desfrutar de uma visão única de como seria o nosso céu se pudéssemos trocar de planetas.

Esta iniciativa não só busca encantar os entusiastas do espaço, mas também inspirar a reflexão sobre a diversidade e a grandiosidade dos mundos que existem além do nosso sistema solar. Cada descoberta como a de J1407b nos lembra que nosso universo está cheio de surpresas e maravilhas, e que ainda há muito a ser explorado e compreendido.

A conta mencionada anteriormente nos dá uma informação que não sabíamos sobre este mundo impressionante: "Entre seus anéis há um vazio, onde se acredita que há uma lua do tamanho de Marte". Conseguem imaginar tal nível de imensidão?