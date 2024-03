Elon Musk demonstra que realmente odeia o Oscar e a indústria cinematográfica

Elon Musk Getty images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Elon Musk parece querer declarar guerra a tudo o que se move dentro da indústria do “popular”. Ele ataca qualquer movimento que vá contra ele, com comentários em sua conta do X, a plataforma digital que lhe pertence. Sua vítima mais recente? O Oscar, prêmio que criticou por ser um evento “woke”.

Vamos primeiro definir o que significa "woke" para aqueles que não estão familiarizados. O termo em si significa "acordei" em inglês. Em suas origens, era usado para se referir àqueles que enfrentam ou permanecem alerta diante de situações de discriminação racial contra afro-americanos nos Estados Unidos.

Posteriormente, outras etnias dos Estados Unidos se juntaram e aos poucos se expandiu para o mundo inteiro, abrangendo uma consciência de outras questões de desigualdade social, como por exemplo a discriminação por gênero e orientação sexual.

O que têm a ver os Prêmios Oscar 2024 com isso? Bem, para Elon Musk, de acordo com suas próprias palavras e reações nas redes sociais, ganhar um Oscar significa que o diretor ou os atores indicados participaram de um filme desse tipo.

"Receber um Oscar hoje em dia significa apenas que você venceu o concurso do politicamente correto", escreveu o magnata sul-africano em sua conta do X.

Isso é suficiente para pensar que Elon Musk está contra a indústria do entretenimento? Não. Mas recentemente vimos como o próprio magnata se colocou à disposição de Gina Carano, ex-atriz do universo Star Wars, separada de seu papel na Disney por comentários feitos em suas redes sociais.

Antes disso, Elon havia iniciado uma guerra contra a Disney Entertainment por meio de mensagens em sua conta no X. O CEO da SpaceX publicou um documento supostamente oficial da Disney, no qual estão regulamentados os padrões de inclusão de minorias nas produções que integram a corporação da Disney Entertainment.

Para Elon Musk, isso é "racismo e sexismo obrigatório e institucionalizado", conforme ele disse em uma postagem de sua conta do X.