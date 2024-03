Coligação inesperada: Donald Trump se torna aliado do TikTok para se opor a outra rede social

A polêmica e controvérsia do prolongado confronto entre TikTok e os Estados Unidos deram uma reviravolta inesperada. Donald Trump se tornou aliado da rede social chinesa nesta luta para continuar operando em território norte-americano.

A realidade nesta coalizão inesperada é que Donald Trump está atacando Mark Zuckerberg e a Meta, empresa da qual ele afirma estar envolvida em atividades monopolísticas, no império e nos negócios das redes sociais.

Numa recente entrevista concedida a Donald Trump pela CNBC, o jornalista foi direto ao ponto e perguntou ao ex-presidente se ele já havia deixado de considerar o TikTok uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, como ele mencionou várias vezes durante seu mandato como presidente.

Trump responde lembrando que seus pontos sobre o TikTok eram que, por ser uma empresa chinesa, ela deve estar sujeita às leis do gigante asiático. Portanto, poderia compartilhar os dados dos usuários americanos. Em seguida, esclareceu que, embora ainda pense assim, observa que o Facebook, Instagram e outros aplicativos da Meta também incorrem nessa situação.

TikTok Donald Trump

Donald Trump opõe-se ao encerramento do TikTok, pois, na sua opinião, vê-o como um avanço da Meta contra o que é a sua maior concorrência nos últimos três anos.

"Se você se livrar do TikTok, Facebook e Zuckerschmuck (Mark Zuckerberg) dobrarão seus negócios. Não quero que o Facebook, que trapaceou nas últimas eleições, tenha sucesso. Eles são o verdadeiro inimigo do povo!", disse Donald Trump em uma postagem no Truth Social.

TikTok vs Estados Unidos

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira, 13 de março, um projeto de lei que poderia proibir o TikTok no território norte-americano. Restam apenas duas opções para o aplicativo continuar operando em seu melhor mercado.

O organismo norte-americano obteve 352 votos a favor e 65 contra, para a aprovação de um projeto de lei que obriga a empresa-mãe, chamada ByteDance, a vender o TikTok e outros aplicativos que estejam operando nos Estados Unidos.

As idas e vindas entre o TikTok e os Estados Unidos começaram em 2019, quando Donald Trump era presidente. O governo norte-americano estava preocupado porque a empresa-mãe da rede social, ByteDance, é chinesa e, de acordo com as leis do gigante asiático, poderiam ser obrigados a compartilhar todas as informações dos usuários.

Então, de acordo com o pensamento dos Estados Unidos, isso representaria uma ameaça à segurança nacional. Na verdade, desde o poder executivo norte-americano suspeitavam (diziam abertamente) que os dados dos usuários já estavam em posse do governo da China e recomendavam não usar o aplicativo.