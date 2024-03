Versões coloridas de Orange Piccolo estão surgindo para os fãs de Dragon Ball Super

Piccolo estreou no arco Super Hero com uma nova transformação sob a qual o chamamos de Piccolo Laranja. O personagem favorito de Akira Toriyama, está arrasando no mais recente mangá de Dragon Ball Super.

Todos conhecem a história da transformação. Piccolo alcança esse poder depois de pedir a Shenlong para lhe permitir acessar todo o poder que ainda tem escondido.

O dragão das esferas cumpre e Piccolo faz o resto: ele expele uma quantidade impressionante de poder, e com seu ki controlado, se transforma em um lutador muito mais formidável do que já era.

As imagens, que geralmente são em preto e branco no mangá, foram reveladas em cores após a publicação do volume do arco Super Hero, de acordo com o que os colegas do @DBSuperHDMX publicaram.

@DBSHype também adiciona imagens de como o personagem aparece no mangá, agora capaz de lutar contra Vegeta, Goku ou até mesmo Gohan no Modo Besta.

Orange Piccolo knocks out Gamma 2 - Official Colored Version pic.twitter.com/vjkU3qPbm8 — DBHype (@DbsHype1) March 3, 2024

O que faltava explicar era o tema da cor. De onde vem esse laranja? Quem teve a ideia e qual é a lógica por trás de mudar a pele do Senhor Piccolo?

A cor laranja é porque Piccolo agora tem um ki divino, ao qual ele consegue acessar graças a Shenlong, que tem tons alaranjados em seu corpo e nas esferas. Assim, é por isso que a pele do namekuseijin se torna dessa maneira quando ele se transforma.

O sensei também diz que, por não ter cabelo, como no caso dos saiyajins, não havia maneira de mudar a cor. Então, por isso, ele foi para a pele.

“Como ele não tem cabelo, não pode ser modificado com a transformação, então o tornei muito mais robusto e dei a ele a cor laranja para distingui-lo melhor de sua forma original. Apesar disso, às vezes é complicado diferenciá-lo de sua forma normal. Talvez devesse tê-lo exagerado mais, mas pessoalmente adoro que tenha adquirido um poder com o qual pode rivalizar com o de Goku e os outros. O nome Orange Piccolo é típico dele, porque não tem muito bom gosto para dar nomes”, disse Akira Toriyama, quando questionado sobre o assunto, há pouco menos de dois anos.