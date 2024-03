Tripulações lideradas por mulheres: futuro da exploração espacial segundo a NASA

Desde que começou, a corrida espacial tem sido uma área controlada por homens. Embora na história as mulheres tenham sempre estado presentes de uma forma ou de outra, menos documentada, a verdade é que suas viagens ao espaço exterior começaram muitos anos depois.

Os tempos mudam, e em 2019 já testemunhávamos a primeira caminhada espacial protagonizada apenas por mulheres. Desde então, os papéis nas tripulações estão se esforçando para se tornarem cada vez mais equitativos, como por exemplo na missão Artemis, que incluirá uma mulher na equipe de astronautas que, após mais de 50 anos, voltarão a caminhar na Lua.

NASA Metro Ecuador

Por que a NASA se interessa em ter mulheres astronautas?

Existem diferenças claras entre um gênero e outro. Pode-se falar de diferenças físicas como tamanho, força ou órgãos reprodutivos. Mas para a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, isso não é nenhum impedimento.

Pelo contrário, a NASA já se referiu aos potenciais benefícios das tripulações espaciais femininas, questionando as normas históricas que têm favorecido os homens devido às suas diferenças físicas.

Esta perspectiva sugere que as mulheres poderiam desempenhar papéis-chave em futuras missões espaciais, com base em uma série de benefícios que vão desde a eficiência no uso de recursos até uma maior tolerância às adversidades do espaço.

Por exemplo, estudos indicam que enviar mulheres ao espaço é mais prático, pois geralmente são de estatura menor, necessitam de menos alimentos, oxigênio e produzem menos resíduos. Essa descoberta é sustentada por experimentos como os realizados por Kate Greene durante uma missão simulada da NASA.

Além disso, ao contrário da crença de que a seleção de tripulantes deve ser baseada apenas no tamanho, foi demonstrado que o corpo feminino suporta melhor os efeitos nocivos dos voos espaciais.

Embora os homens possam experimentar menos tonturas, são mais suscetíveis à perda de audição e visão, problemas que afetam menos as mulheres.

Por outro lado, enquanto as equipes masculinas são eficazes em tarefas curtas, as expedições de longa duração têm mostrado que as mulheres possuem melhores habilidades sociais em grupo, o que pode aumentar significativamente o sucesso de uma missão.

No entanto, os argumentos favorecem a formação de novas tripulações femininas, e ainda mais de equipas mistas que possam complementar as características distintas de cada género numa missão que represente a humanidade no espaço.