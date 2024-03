Todos os detalhes sobre o ‘triunfo’ da Starship da SpaceX em seu terceiro voo de teste

A manhã desta quinta-feira, 14 de março, foi épica. Embora tenha começado meia hora após o horário programado, a transmissão da SpaceX através do X começou às 9h25 EDT com dois apresentadores e a expectativa de uma multidão nas instalações da empresa aeroespacial de Elon Musk. A razão? Neste dia ocorreu o terceiro voo de teste da nave Starship, a mesma que promete levar os seres humanos à Lua na missão Artemis III e que um dia pretende nos transportar até Marte.

Assim, após meia hora de preparação totalmente ao vivo, a contagem regressiva para o lançamento entrou para a história: Dezenas de pessoas gritando e o barulho do motor ligando a nave marcaram o épico lançamento.

Embora a nave tenha se perdido, assim como o propulsor que a levou a atingir a velocidade orbital, isso é considerado um triunfo. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas sem dúvida estamos um passo mais perto de realizar o sonho do também CEO da Tesla.

"Starship fará com que a vida seja multiplanetária", twittou Musk após o lançamento.

Starship tornará a vida multiplanetária pic.twitter.com/Ul7ksiAHBZ — Elon Musk (@elonmusk) 14 de março de 2024

Todos os detalhes sobre o lançamento da Starship

Obviamente, se este foi o terceiro, houve dois voos de teste anteriores. Na primeira tentativa, o foguete explodiu seis minutos após o lançamento, antes de se separar do Super Heavy. Depois veio a segunda tentativa, em 18 de novembro passado, na qual ambos os veículos se separaram antes de explodir.

Mas hoje não foi o caso. A Starship, catalogada como a maior e mais potente nave desenvolvida pela empresa, decolou e fomos testemunhas de como conseguiu se separar de seu propulsor.

O lançamento demonstrou que a Starship agora é capaz de atingir a velocidade orbital. Apesar do veículo e seu propulsor, o Super Heavy, não terem completado o pouso como previsto, o voo provou ser um avanço significativo.

O também chamado Integrated Flight Test-3 (IFT-3) introduziu melhorias notáveis, incluindo uma técnica de “ignição a quente” que permitiu que o estágio superior do foguete fosse ligado antes da separação completa do propulsor Super Heavy.

Assim, após a separação das duas etapas do Starship, a parte superior continuou sua trajetória para o espaço, enquanto o Super Heavy se preparava para retornar. O resultado? Uma falha na ignição dos motores do Super Heavy resultou na perda do propulsor. E após esse contratempo, foi a etapa superior do Starship que perdeu o contato durante sua reentrada.

Embora o voo IFT-3 não tenha completado uma órbita total, forneceu dados valiosos para futuras missões, incluindo a missão Artemis 3 da NASA, que planeja levar os primeiros humanos à Lua desde a era Apollo.

No entanto, uma curiosidade: A data escolhida para este lançamento coincidiu com a celebração do 22º aniversário da SpaceX, então no encerramento da transmissão - enquanto 6,3 milhões de pessoas ainda assistiam ao vivo - esta foto de lembrança de Elon Musk com alguns mariachis apareceu:

Elon Musk celebra o aniversário de SpaceX com mariachis SpaceX

Você pode reviver o lançamento completo através do site da SpaceX e também em sua conta no X, rede social anteriormente conhecida como Twitter. O lançamento começa no minuto 34 dessa transmissão: