Teoria da Relatividade: foi de Lorentz antes de Einstein?

Albert Einstein é um dos pais da física moderna. Sua Teoria Geral da Relatividade adiantou a humanidade séculos de pesquisa científica em relação à compreensão do funcionamento de todo o Universo.

Apenas há cerca de três anos foi possível detectar pela primeira vez uma das ondas supostamente provenientes do Big Bang, algo que Einstein, sem ter provas concretas em mãos, havia teorizado no início do século passado.

No entanto, há uma discussão na comunidade científica que sugere que antes de Einstein, esses conceitos que revolucionaram a compreensão do espaço-tempo e da gravidade foram abordados por Hendrick Lorentz.

Este físico holandês fez contribuições cruciais para a eletrodinâmica e a óptica. Há conquistas notáveis em sua carreira que ninguém discute. Uma delas é a teoria dos elétrons e das transformações, que fala sobre como o espaço e o tempo mudam quando um observador se move a uma velocidade constante.

Teoría de la Relatividade de Einstein Observatório (ESO/L. Calçada)

Lorentz foi anterior a Einstein?

Se os cientistas especializados, com décadas de pesquisa, não conseguem respondê-la facilmente, muito menos nós faremos isso na FayerWayer. No entanto, podemos abordar alguns conceitos com base no que dizem os especialistas que estudaram os dois cientistas icônicos.

O trabalho de Lorentz sobre as transformações foi fundamental para o desenvolvimento da Teoria da Relatividade Especial de Einstein. Mas os especialistas dizem que o físico alemão não se baseou apenas no trabalho de Lorentz. Ele também incorporou ideias de outros físicos, como Henri Poincaré, Hermann Minkowski e David Hilbert, para formular suas teorias da Relatividade.

É importante destacar que as ideias de Lorentz e Einstein não eram completamente compatíveis. Lorentz não concordava com todos os aspectos da Teoria da Relatividade Geral de Einstein. No entanto, seu trabalho lançou as bases para o desenvolvimento da teoria.