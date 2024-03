O Club C da Reebok celebrará 40 anos com toda a energia do Lollapalooza

O Club C da Reebok não é apenas um tênis; é o ícone de estilo que conquistou amantes de calçados em todo o mundo por quatro décadas. E é um clássico que combina com quase todos os looks: jeans, calças de tecido leve, shorts, tudo parece se encaixar perfeitamente.

O pilar das Reebok Classics é que são tênis de couro despretensiosos, mas seu estilo clássico limpo, muitas vezes em branco como pasta de dente, os torna uma opção atraente para os amantes de tênis, hipsters da moda e viciados em moda urbana igualmente.

40 anos de um tênis icônico

A marca de tênis está prestes a desencadear a loucura com o Club C em sua primeira aparição no Lollapalooza Chile. A razão? Estão prestes a comemorar em grande estilo os 40 anos deste lendário tênis.

"Estamos animados em ver como a marca dá este passo incrível com seu tênis icônico. Queremos construir uma nova comunidade, conectar com as novas gerações e fazê-las parte deste legado que temos visto ao longo de décadas. E vamos celebrar em grande estilo com artistas internacionais de primeira linha que estarão no Lollapalooza Chile 2024", afirma Cristián Pérez, Gerente Geral da marca no país.

Projetado para aqueles que desafiam o comum e ultrapassam limites, o Club C da Reebok é mais do que um tênis; é um símbolo de autenticidade e autoexpressão. Estão planejadas atividades e surpresas para homenagear o tênis icônico, um clássico entre clássicos.

O convite é para que você se junte à experiência no festival, onde os embaixadores têm surpresas prontas para os amantes de tênis, música e moda. E isso não é tudo! A Reebok quer que você viva o Lollapalooza em grande estilo e irá presentear 50 passes diários. Sem sorteios, sem concursos, sem depender da sorte. Você só precisa ser um dos clientes com as compras mais altas nas lojas Reebok Concept Store e reebok.cl. A Reebok revelará diariamente o valor do 50º lugar nas redes sociais, então participe e ganhe!