A inteligência artificial tem alcances que ainda não terminamos de explorar. Seu auge tem sido meteórico, algo que parecia improvável há 10 anos. Mas para os mais atentos, ferramentas como o ChatGPT têm sido fundamentais para o seu sucesso. Já vimos isso com certas startups bem-sucedidas e também com alguns casos virais, como o que contaremos agora.

Um usuário aproveitou a IA da OpenAI para desfrutar de comida gratuita no McDonald’s por cerca de 9 meses. A história, narrada pelo próprio protagonista - um homem identificado como Gage - no podcast All Things Amazon, conta como ele se aproveitou das políticas de satisfação do cliente para obter benefícios sem gastar um centavo sequer.

Ele comeu de graça no McDonald’s por um ano graças ao ChatGPT

O homem, identificado como o jovem milionário proprietário do grupo de revenda All Things Arbitrage, descreveu no podcast como conseguiu comer de graça desde o início de 2023.

E embora sua técnica tenha sido amplamente rejeitada pelos usuários que reproduziram o programa no Youtube, isso não impediu que se tornasse viral.

Assim, Gage explicou que seu truque se baseava em completar pesquisas de satisfação impressas nos recibos de compra. Basicamente, ele ia aos restaurantes, pegava os recibos e pedia ao ChatGPT para criar avaliações negativas falsas, apontando situações desfavoráveis com os produtos.

A IA fornecia críticas detalhadas e extensas, de aproximadamente 12 mil caracteres, descrevendo experiências insatisfatórias que nunca aconteceram, levando o McDonald's a compensar o suposto cliente com cupons gratuitos.

"Você copia, cola... costuma ser muito ruim. E se não for ruim o suficiente, você pode escrever: 'Faça pior'. [Depois] você preenche um e-mail e boom. Em cerca de 12 horas, um representante enviará um e-mail com um, dois, três ou quatro vouchers de refeição totalmente gratuitos", contou o homem de 22 anos.

Desta forma, Gage repetiu o método por quase um ano, e assim conseguiu se alimentar na cadeia sem gastar dinheiro. “O sabor é melhor quando é de graça”, acrescentou.

No entanto, o efeito de suas reivindicações foi tal que o estabelecimento frequentado começou a incentivar ativamente as avaliações positivas entre seus clientes, numa tentativa de contrabalançar a onda de comentários negativos.

Embora a estratégia de Gage tenha sido descoberta, seu caso ainda é curioso e éticamente questionável. "Não estou prejudicando ninguém. Não estou mencionando nenhum nome, é apenas para obter o vale-refeição", defendeu-se o jovem diante da onda de críticas.