Elon Musk diz que Grok, o chatbot que competirá com ChatGPT, será de código aberto

A inteligência artificial (IA) continua sendo um campo de inovação e competição. Nesta corrida pela liderança, a startup xAI, um dos projetos impulsionados por Elon Musk, está dando um passo audacioso ao abrir Grok, um chatbot inspirado na famosa Guia do Mochileiro das Galáxias.

O anúncio da abertura da Grok acontece logo depois de Musk processar a OpenAI, organização que ele mesmo ajudou a fundar, por abandonar seu status de organização sem fins lucrativos e de código aberto.

O lançamento do Grok está agendado para esta semana e estará disponível exclusivamente para os assinantes do X, a plataforma de xAI, que terão acesso a esta ferramenta por uma taxa mensal de US$16.

Grok, agora de código aberto, permitirá ao público explorar o código subjacente deste chatbot, o que poderá acelerar a inovação no campo da IA. No entanto, também levanta preocupações sobre o potencial uso indevido desta tecnologia por parte de indivíduos com intenções maliciosas.

Embora Musk não tenha fornecido detalhes específicos sobre quais partes do Grok estarão disponíveis como código aberto, nem quais serão suas implicações, seu comentário na plataforma X sugere que essa medida está relacionada à disputa em curso entre OpenAI e ele próprio.

Elon Musk processa a OpenAI

A demanda apresentada por Musk contra OpenAI argumenta que a organização abandonou sua missão original de garantir que a inteligência artificial beneficiasse toda a humanidade, tornando-se uma entidade de código fechado afiliada à Microsoft.

Este movimento de xAI e Musk em direção ao código aberto reflete seu firme apoio a essa filosofia, algo que também foi refletido na política de patentes da Tesla, que inclui uma série de patentes de código aberto.

Num momento em que a IA está no centro da inovação tecnológica e da competição empresarial, a abertura da Grok representa um marco significativo no panorama da inteligência artificial e pode ter repercussões de longo alcance no futuro dessa tecnologia.