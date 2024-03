Data de lançamento do novo episódio do mangá de Dragon Ball Super é revelada

O mangá de Dragon Ball Super já tem data de estreia para seu novo episódio, que será o primeiro após a morte de Akira Toriyama. Dentro da tragédia da partida física do mangaká japonês, há boas notícias para aqueles que desejam continuar com as aventuras dos Guerreros Z.

Recentemente, como vem sendo habitual nos últimos anos, os rascunhos foram revelados, que como bem sabemos são feitos por Toyotaro (Akira Toriyama escreve). Juntamente com essas primeiras imagens, aparece a data de lançamento do #103, que será em 20 de março.

Vamos lembrar que no episódio anterior, Goku e Gohan haviam começado uma batalha usando suas transformações mais poderosas: o Ultra Instinto no caso de Kakaroto e o Modo Besta do lado do jovem saiyajin.

O site oficial revela que neste episódio ocorrerá o clímax do arco Super Hero. O título "Um legado para o futuro" é uma referência ao que poderia ser a passagem do bastão de um mestre para um aluno, Toriyama para Toyotaro usando Goku e Gohan como exemplo.

Existem anúncios para Dragon Ball Daima

A conta oficial do anime na plataforma X respondeu, pelo menos, o que acontecerá com Dragon Ball Daima, novo anime previsto para o final deste ano.

Haverá uma mudança, mas não será na data. Como programado, Dragon Ball Daima será lançado em outubro, para coincidir com o 40º aniversário de Dragon Ball como franquia (novembro de 2024). A série começará no décimo mês deste ano e terminará em fevereiro de 2025.

São 20 episódios, outra das características que não foram alteradas desde a estreia de Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima estava programado para estrear exclusivamente em plataformas digitais. Iria ser uma web série, que provavelmente chegaria à América Latina através do Crunchyroll. No entanto, após a morte de Akira Toriyama, a Fuji TV, canal histórico que sempre transmitiu esse anime, decidiu comprar os direitos e também transmitir as últimas obras do Sensei do mangá, conforme relatado pelo MeriStation.