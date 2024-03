Atenção: a Microsoft está oferecendo gratuitamente o GPT-4 Turbo da OpenAI no Copilot

A Microsoft continua a fortalecer o seu chatbot Copilot ao integrar o modelo GPT-4 Turbo da OpenAI, que agora estará disponível gratuitamente para todos os usuários da plataforma. O presidente de Experiências Web da empresa, Mikhail Parakhin, anunciou em sua conta do X que este último modelo de linguagem substituirá o GPT-4, permitindo aos usuários escolher qual sistema preferem para gerar conteúdo.

A versão Turbo do GPT-4, lançada em novembro de 2023, destaca-se por sua maior capacidade e menor custo em comparação com sua antecessora. Isso possibilita que os sistemas de inteligência artificial possam lidar com tarefas mais complexas e exigentes.

Parakhin explicou que a chegada deste modelo não significa a eliminação do GPT-4 do Copilot, pois os usuários poderão selecionar o sistema com o qual desejam interagir de acordo com suas necessidades e preferências.

O GPT-4 Turbo oferece várias novidades, incluindo uma maior capacidade de processar e compreender instruções mais longas e detalhadas, graças ao aumento no número de tokens de 32 mil para 128 mil. Além disso, possui um conhecimento atualizado até abril de 2023 e oferece um custo mais baixo em tokens de entrada e saída.

Estas melhorias beneficiam os usuários ao permitir-lhes criar conteúdo com maior precisão em diversas áreas, como redação de cartas, poemas, músicas ou códigos de programação.

Para acessar o chatbot no aplicativo da Microsoft, os usuários podem acessar a página da web da Copilot ou baixar o aplicativo para iOS ou Android e fazer login com uma conta de e-mail do Outlook ou Hotmail.

Ao interagir com o GPT-4 Turbo, é recomendável fornecer um contexto claro e específico nas perguntas ou instruções, dividir consultas longas em partes menores para obter respostas mais precisas, ajustar ou reformular respostas conforme necessário e utilizar os tokens de forma eficiente devido ao limite máximo de 4096 tokens de saída.

Estas dicas ajudarão os usuários a aproveitar ao máximo as capacidades do modelo de linguagem.