Anunciam uma mudança importante em Dragon Ball Daima após a morte de Akira Toriyama

A notícia da morte de Akira Toriyama caiu como um balde de água fria para os fãs de Dragon Ball. O mangaka japonês faleceu em 1 de março e sete dias depois tornaram público o falecimento.

A situação, além de uma tristeza profunda pela partida física do sensei, gerou uma série de questionamentos para aqueles que acompanham de perto as aventuras dos Guerreiros Z. E agora? O que acontecerá com o mangá? Dragon Ball Daima será lançado no final do ano? A programação dos eventos será alterada? Foram algumas das perguntas dos seguidores.

A conta oficial do anime na plataforma X respondeu, pelo menos, sobre o que acontecerá com Dragon Ball Daima, novo anime previsto para o final deste ano.

Houve uma mudança, mas não será na data. Como planejado, Dragon Ball Daima será lançado em outubro, para coincidir com o 40º aniversário de Dragon Ball como franquia (novembro de 2024). A série começará no décimo mês deste ano e terminará em fevereiro de 2025.

São 20 episódios, outra das características que não foram alteradas em relação à estreia de Dragon Ball Daima.

Mudanças em Dragon Ball Daima

Dragon Ball Daima estava programado para estrear exclusivamente em plataformas digitais. Seria uma série web, que provavelmente chegaria à América Latina através do Crunchyroll. No entanto, após a morte de Akira Toriyama, a Fuji TV, canal histórico que sempre transmitiu esse anime, entrou em cena para comprar os direitos e também transmitir as últimas obras do Sensei do mangá, conforme relatado pelo MeriStation.

Dragon Ball Daima seria classificado como PG-13, pois pretende voltar à violência que costumava aparecer em suas lutas. O criador de conteúdo diz que isso estará presente desde a primeira transmissão do novo anime.

A série será uma espécie de experimento que respeitará a história original de Dragon Ball, mas não estará sujeita a nada do que aconteceu ou acontecerá no futuro.