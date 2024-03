Um passo mais perto do iPhone ideal: o sonho de Steve Jobs pode se tornar realidade em breve

Enquanto estava à frente da Apple, a empresa que ajudou a fundar, Steve Jobs tinha uma visão bastante clara de como seria o ‘iPhone definitivo’. E embora a tecnologia não tenha acompanhado para realizar esse sonho em vida, agora essa expectativa pode estar muito perto de se concretizar.

Como bem sabemos, desde a introdução do primeiro iPhone, seu design e funcionalidade evoluíram enormemente, mantendo sempre a ideia de um dispositivo minimalista e altamente intuitivo, mas com certas características distintivas. Agora, o modelo poderia dar um passo adiante para o futuro.

Iphone primeira geração / Foto: Aquhivo

Um iPhone totalmente tátil está chegando

Nas suas primeiras gerações, o conceito de um iPhone sem botões parecia um desafio que nunca poderia ser alcançado na história.

E apesar disso, Jonathan Ive, ao apresentar o protótipo inicial a Steve Jobs, enfrentou a resistência do cofundador da Apple, pois queria um dispositivo sem elementos que interrompessem sua estética, sem se importar com sua viabilidade naquele momento.

Naquela época, a tecnologia não permitia materializar essa visão, mas agora os avanços tecnológicos estão começando a tornar possível um iPhone totalmente tátil. E como se fosse um conto, a ideia de um iPhone que é desbloqueado com reconhecimento facial ou digital passou de parecer ficção científica para se tornar uma meta totalmente alcançável.

iPhone X

O futuro do iPhone

Como muitos já devem ter adivinhado, a introdução de tecnologias como o FaceID e TouchID marcou o início desta transição para a eliminação de botões para funções básicas .

Os modelos mais recentes, como o iPhone 16, já sugerem uma evolução para o design que Jobs queria, embora os rumores indiquem que ainda certos elementos tradicionais serão mantidos, como o novo botão multifuncional do iPhone 15.

No entanto, tudo aponta para um futuro em que o conceito de tela total de Jobs se tornará realidade. Nesse sentido, para alcançar um iPhone completamente sem botões, os desenvolvedores da Apple terão que integrar as câmeras do FaceID de forma que não interrompam a tela, melhorar o Dynamic Island e desenvolver um sensor de impressão digital capaz de fornecer dados biométricos e de saúde.

Por enquanto, analistas antecipam que o sistema FaceID poderá ser completamente ocultado nos modelos iPhone 16 Pro de 2024. A razão? Melhorar a precisão sem comprometer a segurança dos usuários.

No entanto, embora se preveja que o seu desenvolvimento seja adiado pelo menos até os modelos iPhone 17 Pro de 2025, a Apple já estaria procurando soluções para se aproximar do iPhone ideal que Steve Jobs um dia sonhou.