TimeSplitters 4 para PlayStation 3 foi resgatado com uma demo retirada de um kit de desenvolvimento no eBay

O que veremos ao longo deste artigo são uma série de imagens e vídeos de TimeSplitters 4 para o PlayStation 3 da Sony. Se você, amável leitor, não tem memórias de ter experimentado esse jogo, é porque ele nunca foi lançado no mercado.

Na verdade, por anos a maioria pensava que nem sequer tinha existido. Mas acontece que o jogo estava em desenvolvimento e até chegaram a criar uma espécie de demo quase funcional. Mas esteve prestes a ser apagado da história. Até que uma curiosa coincidência no eBay salvou o projeto do esquecimento.

ps3-1.jpg

A PlayStation 3, também conhecida como PS3, é um console querido e considerado como lendário por muitos. Uma digna sucessora da geração anterior com um incrível desempenho gráfico que a ajudou a se posicionar como líder de sua época.

No entanto, a dolorosamente verdade é que o processo de desenvolvimento de jogos nesta plataforma era muito mais complexo e intrincado do que para o PC, o Wii e até o Xbox 360. Por causa disso, houve jogos que levaram muito mais tempo do que o previsto para serem lançados no mercado.

Era comum encontrar jogos cheios de bugs ou com tempos de carregamento irracionais. Tudo devido ao hardware do PS3. Mas nos casos mais tristes, o título nem sequer era concluído. Como aconteceu com TimeSplitters 4.

Um pedaço da história resgatado: TimeSplitters 4 ressurge das cinzas

16 anos após o seu cancelamento, um protótipo do jogo TimeSplitters 4 foi encontrado e preservado graças a um ávido colecionador. Graças a isso, agora a comunidade de fãs celebra este resgate inesperado, que oferece um vislumbre do que poderia ter sido o título.

Os amigos da Time Extension contam como no início de março, um usuário do Reddit chamado Flimsy-Zebra3775 encontrou um kit de desenvolvimento peculiar para o PlayStation 3 à venda no eBay. O que chamou sua atenção foi um pequeno detalhe: o logotipo do TimeSplitters 4 colado no disco rígido.

Após entrar em contato com o vendedor, foi confirmado que o console havia pertencido a um ex-funcionário da Free Radical Design, o estúdio desenvolvedor do jogo do qual não se tinha muita ideia sobre sua existência além dos rumores.

Imagem: Game Radar | Alguém colocou em leilão um kit de desenvolvimento para PlayStation 3 no eBay

Mas para surpresa de todos, eles acabaram descobrindo que o console de teste continha uma demo simples, com um único mapa multiplayer e a possibilidade de jogar com bots. Embora não seja um jogo completo, permite apreciar o estilo visual característico da série e o potencial que TimeSplitters 4 tinha.

A história do TimeSplitters 4 é complexa. Após o sucesso dos três primeiros jogos, a Free Radical estava em uma situação financeira difícil. O desenvolvimento do jogo foi interrompido e, apesar de ter oferecido o protótipo a vários editores, nunca conseguiu financiamento.

O estúdio finalmente se dissolveu em 2008 e o jogo foi condenado ao esquecimento até que foi resgatado diretamente deste kit de desenvolvimento vendido no eBay.

Agora, com o resgate do protótipo, gerou-se uma grande expectativa na comunidade de fãs. Embora não haja planos para ressuscitar o projeto, essa descoberta permite lembrar o legado de TimeSplitters e o talento da Free Radical Design:

Embora, para ser honestos, o panorama atual para TimeSplitters não é o mais promissor. Como muitos sabem, o "novo" estúdio Free Radical, formado em 2021 com alguns membros originais, foi fechado em dezembro de 2023 pelo Embracer Group.

Assim, o protótipo que agora foi salvo dificilmente poderia ser concluído. Portanto, no final, é outro sintoma da crise que está ocorrendo na indústria de videogames.