Os alarmes estão soando nos escritórios de Elon Musk: X registra queda de 30% de usuários, de acordo com um estudo

É possível que Elon Musk esteja com o escritório em chamas, após um estudo recente encontrar uma queda de 30% na atividade dos usuários do X (anteriormente Twitter).

Os números, de acordo com o estudo, vêm em queda desde que Elon Musk assumiu o controle desta plataforma de redes sociais e começou a implementar mudanças.

De acordo com a Infobae, o estudo tem o título de Infinite Dial 2024 e foi apresentado no Podcast Movement Evolutions, que analisa o uso de X na população dos Estados Unidos.

Destaca-se que entre 2022 e 2023 é observada uma queda de 27% na quantidade de usuários da plataforma no território norte-americano.

A tendência continua com uma redução adicional de 19%, o que representa uma queda total de 30% em comparação com este ano de 2024 se compararmos com os números de dois anos atrás.

Uma coisa que o site mencionado aponta é que empresas como a Disney, Apple, IBM e Comcast se afastaram de publicar em X, após ataques diretos recebidos do CEO da empresa.

A dramática diminuição de usuários na rede social se traduz na frequência com que entram no aplicativo durante a semana e mensalmente. Não é a mesma quantidade que era registrada antes da presença de Elon Musk como CEO ou antes da mudança de nome, uma das modificações mais significativas do aplicativo.

Elon Musk contra tudo

A atividade de Elon Musk em sua conta do X é uma luta constante contra praticamente qualquer movimento que existe. O mais recente é seu pronunciamento contra uma lei que concederia poderes ao executivo para proibir aplicativos como o TikTok.

Há um grande alarme sobre as credenciais que uma pessoa teria se esta lei fosse aprovada, pois não apenas seria contra o TikTok, mas teria a capacidade de proibir qualquer site.

"Esta lei não se trata apenas do TikTok, trata-se de censura e controle governamental. Se fosse apenas sobre o TikTok, citaria apenas o 'controle estrangeiro' como problema, mas não o faz", disse Musk em uma mensagem de X.