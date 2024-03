O Windows 10 21H2 tem os dias contados: esta é a data de sua morte em 2024

Vamos ser honestos. Muitos de nós já desenvolvemos um carinho genuíno pelo Windows 10 21H2 nesta altura, pois representa a última evolução de um sistema operacional que passou por um caminho sinuoso para chegar à sua versão mais estável após uma longa jornada que manteve muitos de nós em suspense com Microsoft.

O Windows 8 e o Windows 8.1 estavam longe de serem perfeitos, especialmente depois de anos de experiência estável com o Windows 7. Mas com esta versão, finalmente os usuários da comunidade PC se sentiram em terreno sólido.

Até que chegou o Windows 11, que até agora ainda não se sente 100% funcional, embora já tenha alcançado seu momento mais acessível. Mesmo que não tenhamos todas as funções e integrações que foram prometidas originalmente.

Arquivo - Logotipo de Windows 11 MICROSOFT - Arquivo (MICROSOFT/Europa Press)

Infelizmente, essas plataformas têm um ciclo natural de vida e o Windows 10 foi lançado há um tempo, em 19 de julho de 2015. Estamos chegando à reta final do sistema e a Microsoft acabou de oficializar isso. Mais ou menos.

A empresa compartilhou a data final em que dará suporte à sua penúltima encarnação mais avançada, fixando assim a abertura para o seu futuro e inevitável fim.

A Microsoft confirmou a data de lançamento do Windows 10 21H2, mas isso não significa o fim definitivo do Sistema Operacional

Através de uma publicação em seu blog oficial, a Microsoft anunciou que a versão 21H2 do Windows 10 deixará de receber suporte técnico em 11 de junho de 2024. Isso significa que, a partir dessa data, os usuários que ainda estiverem executando essa versão do sistema operacional não receberão mais atualizações de segurança nem assistência da empresa.

A boa notícia é que isso não representa o fim absoluto do Windows 10. Os usuários que ainda estiverem na versão 21H2 terão que pular para a versão mais recente do sistema operacional para continuar recebendo as últimas proteções de segurança e os recursos mais recentes. Mas depois disso, não haverá mais atualizações.

O Windows 10 foi avaliado como o melhor Windows da história Foto: Windows

O Windows 10 22H2 é a última versão lançada da plataforma e, após isso, a única alternativa é fazer a transição para o Windows 11, a última versão do sistema operacional da Microsoft que requer alguns requisitos de hardware específicos e relativamente modernos para poder executar o software.

É importante manter o sistema operacional atualizado para proteger o equipamento contra vulnerabilidades de segurança que poderiam ser exploradas por hackers.

Além disso, as atualizações de software costumam incluir novas funcionalidades e melhorias que podem melhorar a experiência do usuário. Mas a partir de junho, será genuinamente prudente começar a considerar a mudança para o Windows 11 nos próximos meses.

O ciclo se repetirá de forma cíclica. Acredita-se que a Microsoft anuncie mais tarde o fim da cobertura para a versão 22H2 e quando chegar esse momento, aí sim, o Windows 10 terá os dias contados de forma irreversível.

A boa notícia é que a última encarnação do Sistema Operacional está mais funcional do que nunca antes.